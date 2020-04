Les revendeurs utilisent ce bot pour acheter Switch automatiquement

Pendant cette période de quarantaine, Nintendo rencontre non seulement des problèmes de distribution au Japon, mais aussi en Amérique du Nord, les stocks en magasin ne sont pas optimaux. Pour cette raison, certains consommateurs ne peuvent pas facilement acheter les consoles et doivent choisir de les acheter à des prix élevés auprès de revendeurs, qui profitent d’un bot qui les aide à acheter Switch automatiquement.

Selon les informations de la carte mère (via Video Games Chronicle), le Bird Bot est un outil qui alerte les utilisateurs sur le stock en magasin. Ce qui est intéressant, c’est qu’il avertit même dès que les magasins Walmart ou Best Buy sont réapprovisionnés, en plus d’ajouter les produits au panier et de terminer automatiquement la transaction, empêchant les consommateurs normaux d’atteindre une unité. Certains magasins peuvent restreindre ce type d’achat automatique, mais le bot peut échapper à ces obstacles.

Au cas où vous l’auriez manqué: Le Japon connaît une pénurie sans précédent de Nintendo Swich.

Comme le mentionne Video Games Chronicle, ces outils ne sont pas nouveaux, ils sont utilisés pour acheter des billets ou du tennis à des fins de collecte, mais cette fois, c’est frappant parce que Bird Bot se concentre uniquement sur Nintendo Switch et parce qu’il est gratuit.

Nous vous laissons un GIF qui montre comment fonctionne le Bird Bot (via giphy)

Bird Bot aggrave la situation de la Nintendo Switch en Amérique

Bien que cet outil puisse être utilisé en faveur du consommateur pour acheter une unité, la vérité est que Bird Bot aide les revendeurs à acheter plus d’unités pour les revendre à un prix évidemment plus élevé.

Ceci est très négatif pour les consommateurs actuellement aux États-Unis car cette saison, ils sont confrontés à des incohérences d’approvisionnement qui ne sont peut-être pas une crise extrême, mais cela fait que le système n’est pas si facilement trouvé en grande quantité dans les magasins, ce qui conduit à finissent par acheter la console à un prix plus élevé.

Le créateur de ce bot, connu sous le nom de “Nate”, comme il l’a mentionné à Motherboard, indique qu’il a créé cet outil pour les consommateurs normaux et les revendeurs et qu’il est apparu comme une blague entre amis qu’il a décidé de développer.

Que pensez-vous de cet outil? Pensez-vous qu’il est juste d’utiliser des robots comme ceux-ci pour obtenir des articles très demandés? Dites-le nous dans les commentaires.

Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Nintendo Switch si vous visitez cette page.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

Source

.