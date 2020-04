Les revenus d’exploitation en hausse de 18,6% chez Life is Strange maker Dontnod pour 2019

Le studio français derrière Life is Strange et Vampyr Dontnod a annoncé une augmentation de près de 19% de ses revenus d’exploitation.

Dans le rapport de l’entreprise pour l’exercice 2019, la société indique que ses revenus d’exploitation pour l’année ont augmenté de 18,6%, atteignant 18 millions d’euros (19,4 $). Le chiffre d’affaires a baissé de 2,7%, Dontnod rapportant 13,9 millions d’euros (15,01 $) pour la période de 12 mois.

Les frais de publication ont augmenté de 13% en glissement annuel, en raison du développement de Tell Me Why. Pendant ce temps, les redevances ont diminué de près de moitié avec une baisse de 45,9%, reflétant le ralentissement des ventes de Vampyr, qui est en vente depuis juin 2018. Les redevances de Life is Strange 2 seront attendues au cours de l’exercice 2020.

En raison du coronavirus COVID-19, Dontnod a rejoint le nombre croissant d’entreprises de l’industrie des jeux qui ont décidé de faire travailler leur personnel à domicile. La firme prévient que les calendriers de sortie pourraient changer en fonction de la situation.

Dontnod est devenu public sur l’indice de croissance Euronext en mai 2018, levant 30,5 millions d’euros (33,6 millions de dollars) dans le processus.