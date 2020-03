Les rêves testeront la possibilité pour les joueurs d’utiliser leurs créations à des fins lucratives

Les créateurs de jeux et de contenus travaillant dans Dreams, exclusifs à la PS4, l’ont peut-être simplement fait pour le plaisir, mais Sony sait que leur travail pourrait être bien plus que cela. Il a lancé un programme d’évaluation bêta qui permettra aux créateurs d’utiliser leur travail Dreams à des fins commerciales, y compris des clips musicaux à but lucratif et des concept-arts.

L’évaluation bêta est disponible pour ceux qui ont participé à la période d’accès anticipé de Dreams et qui ont plus de 18 ans. Si votre compte est en règle, vous avez les compétences nécessaires pour terminer le projet complet, et c’est un projet viable, vous recevrez potentiellement la permission pour un usage professionnel.

Sony et Media Molecule évaluent les candidatures par projet et demandent aux créateurs d’inclure le logo “Made in Dreams” du jeu dans les crédits parmi plusieurs autres conditions.

Dans une mise à jour de la communauté, Media Molecule a également spécifié que les créateurs détiennent déjà les droits de propriété intellectuelle sur toutes les créations qu’ils réalisent dans Dreams. À l’heure actuelle, tout le monde est libre d’utiliser ses créations pour un usage personnel, comme sur une œuvre d’art ou des vêtements. La possibilité d’utiliser les créations dans des entreprises à but lucratif pourrait potentiellement changer la façon dont les créateurs conçoivent le contenu.

Dreams permet à presque n’importe qui de devenir concepteur de jeu grâce à ses outils de création en jeu, et vous pouvez créer du contenu à l’aide d’un contrôleur DualShock 4 standard. En fait, la campagne pré-faite dans le jeu a été faite en utilisant les mêmes outils disponibles pour les joueurs. Tout d’un jeu de rôle à part entière à un jeu de plateforme ou un jeu de tir à la première personne est possible dans Dreams.

Dans la revue Dreams de GameSpot, Richard Wakeling l’a appelé “un constructeur raffiné pour la construction d’une variété de jeux, et une vitrine centrée sur la communauté où d’autres peuvent les jouer.”

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

Lecture en cours: Revue vidéo Dreams

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.