Les rumeurs de Silent Hill et Silent Hills ne sont “pas vraies” selon Konami

Les rumeurs concernant un redémarrage en douceur de Silent Hill et la reprise des pourparlers de développement pour Silent Hills ne sont «pas vraies», a déclaré Konami.

Selon un représentant nord-américain des relations publiques pour Konami, des rumeurs entourant Silent Hill redémarrer et un Silent Hills revival just that: rumors.

“Nous sommes conscients de toutes les rumeurs et de tous les rapports, mais pouvons confirmer qu’ils ne sont pas vrais”, a déclaré le porte-parole à Rely on Horror. “Je sais que ce n’est pas la réponse que vos fans voudront peut-être entendre.

“Cela ne veut pas dire que nous fermons complètement la porte à la franchise, mais pas de la manière dont cela est rapporté.”

Plus tôt ce mois-ci, un rapport de Rely on Horror a déclaré qu’un redémarrage en douceur de la série était en cours et était en cours de développement par Japan Studio de Sony.

Le rapport initial indiquait également Silent Hills – qui a donné naissance au très populaire P.T. démo et a été annulée lorsque Hideo Kojima a quitté Konami – est également en cours de discussion par l’équipe de Sony car elle travaille à «réparer la relation entre Kojima Productions et Konami».

