Les rumeurs du 35e anniversaire de Super Mario s’intensifient

À l’heure actuelle, un rapport circule qui suggère que Nintendo remasterisera la plupart du back-catalogue de Mario pour célébrer le 35e anniversaire du plombier emblématique cette année. Si vous lisez notre histoire originale à ce sujet, vous saurez déjà que cette nouvelle a fait surface sur VGC, puis a été soutenue par Eurogamer.

En bref, les deux points de vente affirment que de nombreuses aventures de Mario en 3D feront leur retour en 2020, aux côtés d’un nouveau Paper Mario Jeu. Si vous n’êtes toujours pas convaincu, bien maintenant, l’écrivain de VentureBeat Jeff Grubb est intervenu. Pour mémoire, c’est le même gars qui a dit que nous aurions deux présentations Nintendo à certaines dates ce mois-ci, et nous l’avons fait. En plus de cela, il a maintenant contacté sa propre source au sujet du dernier rapport. Voici ce qu’il a découvert:

Pour les remasters, notre source nous dit que Nintendo poursuit quelque chose comme un Super Mario All-Stars 2 pour les jeux 3D Mario. Cela comprend Super Mario 64, Super Mario Sunshine, puis Super Mario Galaxy et Super Mario Galaxy 2. Il est probable que 3D World puisse obtenir sa propre version séparée de style Deluxe. Bien qu’il soit possible que les anciens jeux Mario 3D puissent venir dans une seule compilation, il est également probable que Nintendo les publiera individuellement comme il l’a fait avec ses remasters Zelda.

Le jeu Paper Mario, quant à lui, représente un retour aux racines de cette franchise. Cela signifie quelque chose de plus proche des jeux Nintendo 64 et Gamecube, qui sont appréciés. Et en laissant derrière les bagages des entrées les plus oubliables sur 3DS et Wii U.

Enfin, attendez-vous à ce que Nintendo remplisse également les célébrations de Mario par d’autres moyens. Cela pourrait signifier encore plus de jeux Mario sur le service d’abonnement Nintendo Switch Online, par exemple.

Encore une fois, cela semble trop beau pour être vrai, mais maintenant que Jeff Grubb a relayé ce qu’il a entendu de sa propre source, nous commençons à croire. Pour ajouter à cela, en janvier, le célèbre disjoncteur Nintendo Sabi a déclaré que les fans de Mario obtiendraient un jeu Paper Mario en 2020 qui reviendrait à la forme.

GamesBeat est allé jusqu’à tendre la main à Nintendo, et bien qu’il n’ait rien à dire sur l’événement rumeur de style Direct pour célébrer le 35e anniversaire de Mario cette année, il n’a pas fourni de réponse officielle à la partie principale du rapport original juste encore.

