Les rumeurs étaient vraies, un film “Anime” de Netflix Witcher est vraiment en préparation

Après le succès des livres et des jeux vidéo, Netflix profite de The Witcher. Plus récemment, nous l’avons vu sortir la première saison de sa série numérique avec Henry Cavill dans le rôle de Geralt of Rivia, et maintenant le géant du streaming est intéressé à raconter plus d’histoires du même univers.

Après des rumeurs persistantes, il a confirmé que le film “anime” The Witcher est bel et bien une chose. Cela a été confirmé par le compte Twitter officiel @NXOnNetflix, qui a expliqué comment ce film à venir était intitulé The Witcher: Nightmare of the Wolf et est géré par le showrunner The Witcher’s Lauren S.Hissrich et l’écrivain Beau DeMayo.

Les rumeurs sont vraies, une nouvelle histoire de Witcher est en préparation! Le film d’anime, The Witcher: Nightmare of the Wolf, nous ramènera à une nouvelle menace face au continent. Présenté par l’équipe Witcher @LHissrich et @BeauDeMayo, et Studio Mir le studio derrière Legend of Korra.— NX (@NXOnNetflix) 22 janvier 2020

Comme indiqué, l’histoire portera sur une “nouvelle menace” pour le continent, et Studio Mir – le studio derrière The Legend of Korra – apportera son aide. Cela fait suite aux nouvelles récentes selon lesquelles la première saison de la série Witcher de Netflix a été vue par 76 millions de foyers pendant au moins deux minutes. Bizarre, nous le savons.

Seriez-vous intéressé par un film d’animation basé sur The Witcher? Dites-le nous dans les commentaires.

