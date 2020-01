Les sacs fourre-tout Kirby Cafe viennent avec des bonbons

Aujourd’hui, nous avons appris quelque chose de nouveau sur les mini sacs fourre-tout Kirby Cafe sortis au Japon le 24 janvier 2020.

Chaque sac fourre-tout est livré avec différents bonbons aromatisés. Le design du Chef Kirby comprend de la cannelle aux pommes, du chocolat fondu pour le chef Kirby et Meta Knight, et enfin du pudding aux abricots pour le chef Kirby et le serveur Waddle Dee:

Les premières photos des porte-clés Kirby Cafe OST ont également été publiées:

Qu’est-ce que tu penses?

