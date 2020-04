Les sauts graphiques les plus impressionnants que nous ayons connus dans l’industrie du jeu vidéo

Il y a des jeux qui arrivent destinés à marquer un avant et un après.

Dans les jeux vidéo, comme tout dans la vie, il y a des noms propres qui viennent accomplir leur destin:laisser une marque, marquer un avant et un après et influencer les autresface à l’avenir immédiat du médium. Il y a des titres qui représentent l’évolution instantanée de genres entiers, et il y a aussi des titres qui parviennent à afficher une section graphique qui devient automatiquement la voie à suivre.

C’est pourquoi nous avons décidé aujourd’hui de passer en revue ces jeux vidéo dont la section visuelle a rompu avec tout ce qui avait été établi jusqu’à quelques heures seulement avant leur arrivée. Celles que nous avons vues un jour dans une image simple et qui nous ont fait penser que rien ne serait plus pareil après sa première. N’oubliez pascertains des sauts graphiques les plus impressionnants en mémoire. Calme: Super Mario 64 et Gears of War ne voulaient pas rater la fête.

Super mario 64La cinquième génération a apporté avec elle de nombreux jeux vidéo qui représentaient un saut pour différents genres: Metal Gear Solid, Resident Evil, Final Fantasy VII, The Legend of Zelda: Ocarina of Time … Mais aucun n’était aussi historique que Super Mario 64. Le jeu qui Il définit le moment le plus important de l’enfance de nombreux joueurs aujourd’hui. Son héritage est éternel.

Virtua RacingLe genre de conduite nous a toujours procuré une grande joie en matière de graphisme, et Virtual Racing a peut-être été l’un des titres les plus spectaculaires des années 90. Le titre de Sega a été présenté pour la première fois dans les salles d’arcade en 1992 et est devenu une légende du genre. De plus, peu de gens peuvent se vanter d’avoir vieilli aussi bien que lui.

Gears of WarIl pleut beaucoup depuis le célèbre E3 2005, mais nous ne pouvons toujours pas oublier ce moment où la Xbox 360 a montré ses cartes avec l’annonce de Gears of War. Une vidéo qui a justifié une toute nouvelle génération en un peu plus de soixante secondes. Probablement le dernier grand saut graphique dont nous nous souvenons de tout ce que nous savions avant son arrivée.

Demi-vie 2Il y a quelques jours à peine, Half-Life: Alyx était une révolution jouable. Il y a longtemps, c’était son premier épisode, mais la plus grande exception graphique est réservée au deuxième épisode, qui a fait ses débuts en 2004. Le genre FPS avait déjà beaucoup progressé à l’époque, mais tout ce que nous avons vu ci-dessous doit beaucoup au deuxième partie de l’histoire de Gordon Freeman.

ShenmueLe travail de Yu Suzuki n’a pas seulement représenté une authentique révolution jouable qui a jeté les bases d’un genre entier; Cela nous a également laissé un saut graphique et technique inoubliable. Sans Shenmue, il serait impossible d’imaginer les jeux vidéo pleins de détails, les cycles temporels et les villes vivantes que nous voyons habituellement depuis plusieurs années. Le temps ne passe pas par Ryo Hazuki.

The Elder Scrolls II: DaggerfallActuellement, nous mourons d’envie de voir quelque chose du sixième opus tant attendu de The Elder Scrolls, et quand cela arrivera, ce sera grâce à Skyrim, Oblivion, Morrowind … Et le titre que nous considérons comme ayant révolutionné le genre en 1996: Daggerfall. Il semble incroyable qu’il y a vingt-cinq ans, nous ayons déjà exploré des environnements tridimensionnels à cheval.

CrysisCrytek essaie toujours d’être à l’avant-garde, et cela a été démontré avec Far Cry mais surtout avec le fantastique Crysis. Un FPS en avance sur son temps avec un déploiement graphique et technique sans précédent. L’environnement ouvert et étendu, les effets et les particules ou les cycles jour-nuit nous ont tous étonnés. Sans parler de son intelligence artificielle. Un autre de ces titres qui sont éternels.

Resident Evil 4Nintendo GameCube a reçu en 2005 l’un des titres les plus puissants graphiquement jamais développés. Toute image publiée dans un magazine dans les mois qui ont précédé sa sortie nous a laissé sans voix sur ce qui allait arriver. Son influence jouable a marqué l’évolution d’un genre entier, et il était techniquement sans égal dans sa génération.

Ryse: fils de RomeAu milieu de 2020, il parvient toujours à impressionner tout le monde, mais son lancement a eu lieu en 2013. Oui, il semble incroyable que Ryse: Son of Rome n’ait ni plus ni moins de sept ans de retard. Il existe des jeux vidéo qui vieillissent mal et très peu osent défier le temps qui passe. Le titre d’action qui est venu sur Xbox One des mains de Crytek est l’un d’entre eux.

Red Dead Redemption 2La génération actuelle nous a peut-être habitués à voir des titres impressionnants. À tel point que le travail de RockStar ne représente plus un grand saut par rapport à ce que nous avons vu ces dernières années. Mais la vérité est que son ensemble est le toit que nous avons en ce moment; il n’y en a pas d’autre capable de le surpasser, et apparaissent jusqu’à PlayStation 5 et Xbox Series X.

