Les scènes supprimées rendent la famille Thrombey bien pire

Le meurtre-mystère de Rian Johnson, Knives Out, était un film passionnant rempli de rebondissements qui ont gardé les utilisateurs sur le bord de leurs sièges. Alors que le film durait plus de deux heures, il n’en avait pas envie, car Knives Out était rempli d’informations conduisant le public à découvrir “Whodunit” – ou qui avait tué Harlan Thrombey. Maintenant, avec la sortie du film en 4K UHD, Blu-ray, DVD et numérique, les scènes supprimées révèlent plus sur les histoires de certains membres de la famille Thrombey.

Un moment qui n’est jamais entièrement expliqué dans la sortie en salles du film est la raison pour laquelle Walt Thrombey marche avec une canne. Les scènes supprimées donnent un aperçu. La scène d’ouverture a Walt expliquer aux détectives et Benoit Blanc (Daniel Craig) qu’il est entré dans un accident de vélo. Cependant, dans d’autres scènes, Blanc révèle qu’il sait que ce n’était pas un accident et que Walt a reçu une balle dans la jambe à 3 heures du matin. L’épouse de Walt, Donna, se confie à Blanc, affirmant que Walt prenait de l’argent de la société d’édition Thrombey pour des investissements secondaires, ce qui l’a mis dans une eau agitée avec des voyous, qui voulaient que Walt paie.

Dans le commentaire de la scène supprimée, le réalisateur Johnson a expliqué que c’était une autre façon de montrer le désespoir de Walt, et il y a eu d’autres moments de cette histoire parallèle qui n’ont jamais été filmés. Alors que la scène supprimée de Donna voyant un voyou sur sa première marche est incluse dans le communiqué de presse, Johnson a expliqué qu’il y avait une scène prévue où ledit voyou donne à Blanc le manteau qu’il porte, car le voyou est un autre policier que Blanc utilisait pour obtenir Donna d’avouer aux investissements de côté de Walt.

La deuxième scène supprimée concerne la société Flam de Joanie, qui fabrique des produits de beauté. Au début du film, il est révélé que Blanc a une éruption cutanée au cou. Dans une scène ultérieure, Blanc parle à Joanie de son entreprise et explique que l’hydratant à la gelée d’escargot qu’il utilisait – ainsi que beaucoup d’autres – lui a donné une éruption cutanée. De nombreux clients en ligne s’en sont également plaints et Flam est en chute libre. C’est un autre cas où un membre de la famille Thrombey ne prend pas la responsabilité de ses actes. Johnson a expliqué dans le commentaire que bien qu’il aime ces scènes, la dernière moitié de celle-ci est apparue trop tard dans le film, et cela dérange un peu le rythme.

La version à domicile de Knives Out possède également de nombreuses autres fonctionnalités spéciales, qui sont toutes détaillées ci-dessous pour 4K UHD, Blu-ray et DVD.

Fonctionnalités spéciales de Knives Out:

Commentaires audio du réalisateur Rian Johnson, du directeur de la photographie Steve Yedlin et de l’acteur Noah SeganSupprimé des scènes avec commentaire facultatif de Johnson “Making a Murderer” documentaireCommentaire en salle de JohnsonDirector and cast Q&A “Planning the perfect assassin”

Dans la critique de GameSpot sur Knives Out, Rafael Motarmayor a déclaré: “Prendre un genre bien établi – s’il est démodé – et le mettre à jour pour résonner auprès du public moderne n’est pas une mince affaire. Faire un film de 130 minutes se sentir comme une heure est encore plus difficile. Mais quand il s’agit de faire un film divertissant, réfléchi, écrit avec précision et indéniablement créatif, Rian Johnson est coupable.

Knives out est maintenant disponible en numérique, 4K UHD, Blu-ray et DVD.

