Les Sentinelles dévoilent leur liste de valeureux

Les Sentinelles annoncent leur équipe Valorant dirigée par le MVP Overwatch 2019 Jay “Sinatraa” Won.

Si Valorant est toujours en version bêta fermée, le jeu établit déjà de nouvelles normes. Les diffusions de gameplay battent des records d’audience. Et de nombreux joueurs professionnels quittent leurs équipes primées pour rejoindre un jeu qui n’a même pas encore été lancé publiquement. Quatre de ces champions de l’e-sport ont rejoint une nouvelle équipe Valorant: The Sentinels.

Il est temps d’écrire le prochain chapitre. Nous sommes ravis d’annoncer les détails de notre équipe Valorant composée de @sinatraa, @ShahZaMk, @zombs et @SicK_cs. 📰: https://t.co/sQ6hDFtvtZ pic.twitter.com/wsxlXCOqF7 – Sentinelles (@Sentinels) 29 avril 2020

The Sentinels est une organisation d’esports basée à Los Angeles. Ils ont déjà des équipes professionnelles dans Fortnite, Apex Legends et Halo. Aujourd’hui, l’organisation présente sa première équipe Valorant, mettant en vedette des légendes d’autres scènes de jeu professionnelles.

Le MVP Overwatch 2019 Jay «sinatraa» Won dirigera The Sentinels

Le premier joueur à rejoindre The Sentinels n’est autre que le MVP Overwatch 2019 et le champion du monde Jay «sinatraa» Won. L’ancien joueur vedette de San Francisco Shock dirigera l’équipe, espérons-le avec le même succès qu’il a eu dans la Ligue Overwatch et avec l’équipe des États-Unis lors de la Coupe du monde Overwatch.

“Le passage à Valorant est sans aucun doute une étape énorme dans ma carrière, et je ne pouvais pas être plus enthousiasmé par l’opportunité”, a déclaré Won. “Quand j’ai vu l’équipe que Sentinels a constituée, avec tant d’expérience de différents esports , Je savais que c’était le bon endroit où aller et je suis ravi d’être à l’avant. Pour tous mes fans qui m’ont soutenu au fil des ans, l’avenir est vraiment brillant en ce moment et j’ai hâte de montrer à chacun ce que nous pouvons faire. “

Anciens Apex Legends et Counter-Strike: Global Offensive rejoignent The Sentinels

Jared “Zombs” Gitlin, ancien joueur professionnel d’Apex Legends, rejoint également l’équipe. Gitlin connaît déjà The Sentinels, car il a joué pour leur équipe Apex Legends. En septembre dernier, Gitlin et The Sentinels ont remporté le showmatch TwitchCon San Diego contre d’autres grandes équipes comme Counter Logic Gaming et Na`Vi.

Les anciens joueurs de Counter-Strike: Global Offensive Shahzeeb “ShahZaM” Khan et Hunter “SicK” Mims ont également signé avec The Sentinels. Avec leur équipe Misfits Gaming, Khan et Mims se sont retrouvés entre la 3e et la 4e place de l’ESL Pro League Saison 6. Avec ces deux joueurs, The Sentinels a annoncé quatre joueurs sur les cinq places disponibles dans la liste.

S’appuyant sur des joueurs professionnels ayant des antécédents et une expérience variés, The Sentinels annonce une liste de joueurs Valorant puissante. Riot Games a révélé ses plans pour la scène esport Valorant plus tôt cette semaine. The Sentinels est l’une des premières équipes professionnelles officielles à jouer sur Valorant.