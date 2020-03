Les serveurs de Division 2 hors ligne pour corriger les PNJ de Community Leader qui ne répondent pas

Par Sherif Saed,

Mardi 3 mars 2020 08:39 GMT

Les serveurs de Division 2 ont été déconnectés pour maintenance afin de résoudre quelques problèmes de Warlords of New York.

Si vous avez sauté dans The Division 2: Warlords of New York hier, vous avez peut-être rencontré un bogue qui empêche les PNJ du leader de la communauté de vous parler.

Des PNJ leaders communautaires peuvent être trouvés dans les principaux refuges de New York, et leur parler est nécessaire pour faire avancer l’histoire. Ils constituent souvent la première ou la deuxième étape de votre enquête pour déterminer où se trouvent les quatre principaux lieutenants de Keener.

Alors que certains ont eu la chance de se connecter et de se déconnecter, ou de redémarrer le jeu, d’autres sont essentiellement bloqués. J’ai tout essayé, mais je n’ai réussi à amener aucun d’entre eux à répondre. Cela est dû à un problème de serveur, selon Ubisoft.

Ce problème, et quelques autres, sont corrigés dans une maintenance imprévue de trois heures qui vient de démarrer. Les serveurs doivent revenir à 3 h 30, heure du Pacifique, 6 h 30, HE, 11 h 30, Royaume-Uni. La Division 2 sera injouable pendant cette fenêtre.

Lisez ci-dessous pour le journal des modifications complet:

Correction d’un problème qui empêche l’objectif «Atteindre l’hôtel de ville» de la mission d’introduction WONY de mettre à jour et de téléporter les joueurs vers un emplacement différent.

Correction d’un problème qui faisait que les joueurs qui quittaient la cinématique de l’hélicoptère étaient placés et coincés dans l’église de la Trinité.

Correction d’un problème qui empêche les joueurs d’interagir avec les PNJ du leader de la communauté.

Autres améliorations du backend pour éviter que des erreurs ECHO ne se produisent pour les joueurs.

