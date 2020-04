Les serveurs EA sont de retour et les fans veulent des packs de joueurs gratuits – HITC

Arts électroniques

Les serveurs EA semblent être de sauvegarde pour FIFA 20 et les fans demandent des packs de joueurs gratuits en compensation.

L’épidémie de coronavirus nous obligeant tous à rester à l’intérieur et à végéter sur le canapé en regardant le malheur se répandre ou à jouer à des jeux vidéo, il n’est pas surprenant que les serveurs des jeux en ligne aient plus de difficultés que jamais. Les serveurs EA pour FIFA 20 ont récemment été arrêtés et sauvegardés, et aujourd’hui, les fans demandent une compensation sous forme de packs de joueurs gratuits.

Il y a eu beaucoup de plaintes concernant les serveurs EA en ce qui concerne la mise hors ligne d’Apex Legends, mais il y a eu tout autant de commentaires irrités sur le fait de ne pas pouvoir se connecter à FIFA 20 Ultimate Team. Les problèmes avec les serveurs seraient dus à des attaques DDoS.

Cependant, comme compensation pour les serveurs de mauvaise qualité, les fans demandent des packs de joueurs gratuits.

Quand les serveurs EA seront-ils réactivés pour FIFA 20?

Les serveurs EA devraient être de retour pour FIFA 20.

EA a déclaré que les problèmes avec les serveurs hier étaient le résultat d’attaques DDoS, donc j’espère que les problèmes suivants ont maintenant été résolus afin que les joueurs puissent revenir à Ultimate Team.

Cela étant dit, alors que les serveurs semblent être de retour et fonctionnent à en juger par Twitter, beaucoup de gens se plaignent que les performances sont toujours terribles grâce au décalage.

Les joueurs de FIFA 20 veulent des packs gratuits

Certains joueurs de FIFA 20 insistent pour qu’ils reçoivent des packs de joueurs gratuits en compensation des performances médiocres des serveurs EA.

