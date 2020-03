Les serveurs en direct de Microsoft Flight Simulator affichent également des vols dans le monde réel, ou vous pouvez voler seul

Microsoft Flight Simulator ressemble de loin à la simulation de vol la plus détaillée et la plus méticuleuse jamais réalisée, mais il y aura inévitablement un fossé entre les joueurs qui veulent le prendre très au sérieux et les joueurs qui veulent faire des boucles et voler de façon erratique. Maintenant, dans une nouvelle vidéo, les fonctionnalités multijoueurs du jeu ont été révélées – et il semble que Microsoft envisage de répondre à toutes sortes de joueurs.

Par défaut, les serveurs en direct de Microsoft Flight Simulator vous mettront dans un monde en ligne partagé avec non seulement d’autres joueurs, mais des répliques AI de trajectoires de vol réelles, ce qui signifie que vous serez en mesure de suivre les vols se déroulant dans le monde entier en temps réel -temps en vous volant. L’heure et les conditions météorologiques seront également synchronisées avec les conditions du monde réel en mode Live Player, qui peuvent être saisies de manière transparente sans avoir besoin de rejoindre ou de démarrer un lobby.

Le jeu montrera “la plupart, sinon la totalité” des avions qui sont dans les airs dans le monde réel à un moment donné. Mais les joueurs peuvent également choisir de créer leurs propres conditions s’ils le souhaitent, ou faire du réalisme une priorité.

En plus de Live Players Only, vous pourrez également choisir un mode Tous les joueurs, où vous pourrez voler selon les règles de votre choix, en choisissant vos propres conditions météorologiques et votre temps. Vous pouvez configurer des groupes dans ce mode si vous voulez simplement voler avec des amis, ou vous pouvez voler seul si vous préférez.

La vidéo explique également la technologie derrière les serveurs qui alimentent le jeu, et c’est très impressionnant. À tout moment, vous pourrez voir 50 joueurs à moins de 200 km de vous afin de ne pas encombrer le ciel.

Microsoft Flight Simulator a été annoncé au cours de l’E3 2019 et semble très impressionnant. Il n’a pas encore de date de sortie.

