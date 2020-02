Les Simpsons font un épisode des Avengers avec des invités spéciaux

L’épisode de ce dimanche des Simpsons sera axé sur Marvel et The Avengers. Une affiche pour l’épisode, “Bart le méchant”, est clairement en train de riffer sur The Avengers à bien des égards.

“Marbel présente: Les Simpsons: Bart le méchant”, lit l’affiche, qui est remplie de références aux personnages de Marvel avec le style artistique des Simpsons. Découvrez-le ci-dessous.

L’épisode a été écrit par Dan Vebber qui a écrit des épisodes antérieurs des Simpsons, ainsi que Futurama et American Dad. Il est diffusé le 1er mars sur Fox.

Les réalisateurs des Avengers, Joe et Anthony Russo, feront entendre les personnages de l’épisode, tandis que le patron de Marvel, Kevin Feige, fera entendre “Chinnos”, qui semble être une nouvelle version de Thanos. Les commentateurs ont remarqué que Maggie était absente de l’affiche, et c’est parce que “elle est un peu trop jeune pour regarder des films de super-héros”, dit Fox.

The Simpsons est actuellement dans sa 31e saison et, avec son 636e épisode en 2018, a dépassé Gunsmoke pour établir un nouveau record pour plus d’épisodes d’une série télévisée scénarisée aux heures de grande écoute.

Il n’y a pas de fin en vue pour The Simpsons, mais les producteurs se préparent à un avenir sans le spectacle en annonçant des spectacles animés encore plus originaux.