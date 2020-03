Les Sims 4 atteignent 5 $ juste à temps pour rester à l’intérieur

Par Elizabeth Henges,

Le printemps est presque là! Le temps se réchauffe, le soleil brille et nous sommes tous coincés à l’intérieur. Bummer. Eh bien, au moins, nous pouvons prétendre avoir une vie normale dans Les Sims 4, qui est en vente pour seulement 5 $!

C’est vrai, pour un temps limité, vous pouvez récupérer Les Sims 4 pour seulement 5 $. EA a mis le titre à prix réduit dans le cadre de sa vente de saison, mais a récemment baissé le prix à 5 $. Pour ceux qui possèdent déjà Les Sims 4, certains packs DLC sont également en vente, vous pouvez donc injecter quelque chose de nouveau dans le jeu avant de le redémarrer.

Vous vous demandez ce que tout est en vente? Voici les détails:

Sims 4 pour 4,99 $

Découvrez l’expansion de l’université pour 19,99 $

Extension Living Island pour 19,99 $

Obtenez une extension célèbre pour 19,99 $

Extension Seasons pour 19,99 $

Extension chats et chiens pour 19,99 $

Extension City Living pour 19,99 $

Extension Get Together pour 19,99 $

Extension Get to Work pour 19,99 $

Pack de jeu Realm of Magic pour 14,99 $

Pack de jeu Strangerville pour 14,99 $

Pack de jeu Jungle Adventure pour 14,99 $

Pack de jeu parentalité pour 14,99 $

Pack de jeu Vampires pour 14,99 $

Pack de jeu Dine Out pour 14,99 $

Pack de jeu de retraite en plein air 14,99 $

Pack de jeu Spa Day pour 14,99 $

Pack de trucs de fitness pour 4,99 $

Bien que vous puissiez obtenir tous ces packs maintenant, je vous recommanderais probablement de vous procurer le jeu et quelques-uns des packs qui vous semblent vraiment intéressants. Et probablement le Fitness Stuff Pack, ce n’est que 5 $ après tout.

Vous pouvez récupérer n’importe lequel de ces packs (et les Sims 4 eux-mêmes) sur la page de vente d’EA Origin. Les Sims 4 sont également en vente sur Amazon aux États-Unis au prix de 4,99 $, mais vous serez toujours bloqué sur Origin DRM, donc c’est juste une question de préférence du détaillant.

