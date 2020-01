Les Sims obtiennent officiellement de minuscules maisons

Capture d’écran: Les Sims 4 (EA / Maxis)

Dans un mouvement capitalisant sur une tendance de longue date des Sims 4, la prochaine extension, ou Stuff Pack pour le jeu, se concentrera sur les petites maisons. Je ne peux pas, je ne peux pas attendre.

Les Sims 4 ont trois niveaux d’extensions, et les Stuff Packs sont les plus minimes. Au mieux, ils viennent avec de nouveaux meubles et vêtements et, si vous êtes chanceux, un nouveau mécanisme de jeu ou un objet interactif. Le prochain pack Tiny Living, qui arrivera sur PC le 21 janvier et sur PS4 / Xbox le 4 février, permettra aux joueurs de transformer un terrain à bâtir en terrain résidentiel Tiny Home, limitant la taille de la maison à moins de 100 tuiles. Bien que ce soit normalement une pression serrée pour les Sims, ce pack est également livré avec des solutions peu encombrantes comme les lits murphy.

Les joueurs ont déjà fait de minuscules maisons dans Les Sims 4, en s’appuyant sur des hacks et des astuces intelligents pour que tout soit en forme. Je trouve généralement plus facile de rendre les petites maisons que les plus grandes, donc presque toutes mes constructions sont minuscules adjacentes à la maison. J’ai hâte de voir quel genre d’espace je peux faire avec moins de 100 tuiles et de savoir si je peux tuer un Sim avec un lit escamotable.

