Les simulateurs de train “tuent toutes les plates-formes matérielles” parce qu’elles sont tellement avancées

Lorsque vous pensez aux jeux qui poussent le matériel de la génération actuelle à ses limites, Train Sim World n’est probablement pas en haut de votre liste.

Mais il se passe beaucoup de choses en coulisse qui les rendent difficiles à gérer.

Lors d’une récente interview avec le PDG de Dovetail Games, Paul Jackson, nous avons parlé de l’évolution de Train Sim World parallèlement à des jeux comme Flight Simulator de Microsoft, qui utilise les nouvelles technologies pour créer une représentation presque photoréaliste de notre monde.

Selon Jackson, en raison du fait que rien de tout cela n’est simulé dans un simulateur de train – vous voyagez vraiment à travers des centaines de kilomètres de piste – ces types de jeux poussent vraiment les consoles et les PC à leurs limites.

“Essentiellement, les trains et la simulation de vol sont similaires en ce sens qu’ils essaient d’être authentiques”, a expliqué Jackson. «Ils essaient d’être authentiques dans le monde réel, mais la réalité est que voler, c’est voyager autour du monde, alors que les trains sont vraiment très spécifiques à leur emplacement et au travail qu’ils sont censés faire. Bien que la théorie sous-jacente soit la même, la pratique réelle est complètement différente.

«Et donc, je pense que pouvoir définir et créer des zones vraiment spécifiques, et les rendre aussi réelles que possible dans la vie réelle, est la bonne chose pour Train Simulator. En fait, pour le moment, la plus grande chose qui détermine ce que nous pouvons offrir à nos clients, c’est la puissance de la console. Donc, notre technologie est probablement plus que la plupart des technologies, je ne dirai pas toutes les technologies, mais la plupart des technologies de nos jours, nous poussons les consoles. Nous poussons même les PC à leur limite absolue de ce qu’ils peuvent gérer en raison de la qualité des pistes que nous essayons d’offrir aux clients, combinée à l’ampleur du contenu.

«Nous faisons du contenu d’environ une centaine de kilomètres. Et puis, la chose que personne ne voit qui est critique est la simulation sous-jacente, et c’est juste de la physique. Nous détruisons presque toutes les plates-formes matérielles sur lesquelles nous nous trouvons par la quantité de réalité que nous essayons de recréer physiquement, et notre moteur physique est incroyable pour cela. “

Train Simulator et Train Sim World utilisent le moins d’astuces possible. Lorsque vous utilisez un régulateur de train, il envoie un signal à un boîtier de commande virtuel, qui envoie un signal au moteur pour qu’il s’allume. Le moteur donne ensuite de l’électricité aux moteurs de traction et ils tournent à la vie. Chaque wagon est différent et chacun ajoute une nouvelle charge de mémoire au matériel – c’est en partie la raison pour laquelle le DLC doit être livré en morceaux.

Dovetail se dit extrêmement enthousiasmé par la prochaine génération – cela permettra au développeur de pousser ses simulations encore plus près de la réalité.

“Chaque fois que de nouvelles technologies puissantes arrivent, nous pensons:” Très bien, nous pouvons offrir plus de réalité “”, a déclaré Jackon.

