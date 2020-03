Les sinistres donjons de Curse of the Dead Gods arrivent sur PS4 et Xbox One

Il s’agit d’un jeu d’action de style Diablo récemment arrivé sur PC.

Annoncé il y a tout juste un mois, Focus Home Entertainment et le studio français Passtech Games ont lancé aujourd’hui sur Steam au format Early Access Curse of the Dead Gods, un RPG isométrique avec des éléments roguelike qui calment l’appétit de ceux qui attendent avec impatience la première de Diablo. 4. La nouveauté? L’éditeur a révélé quele titre atteint également les consoles, mais sans préciser quand.

“Curse of the Dead Gods est maintenant disponible sur Steam Early Access et sera également publié sur les consoles à l’avenir.” Explique la description de l’avance du lancement sur YouTube. Votre coût? 14,99 dollars.

Ils s’attendent à ce que leur version finale fasse ses débuts à la fin de l’annéeAvec son style attrayant de teinte cel, Curse of the Dead Gods est unRPG isométrique difficilequi adopte certains éléments roguelike comme itinéraires avec des éléments aléatoires, avec un combat solide, des dizaines d’armes, des reliques, des itinéraires, des pièges et plus encore. Selon les développeurs, la plupart des systèmes sont en place et ils s’attendent à ce que leur version finale fasse ses débuts à la fin de l’année, mais les commentaires de la communauté pourraient courir à la date de lancement.

“La version finale de Curse of the Dead Gods comprend 3 sections complètes, chacune se concentrant sur un dieu différent, ainsi que des armes supplémentaires, des visites, des reliques et d’autres choses que nous avons hâte de leur montrer.”, Explique Passtech sur Steam. “En outre, nous pouvons étendre ou améliorer beaucoup de choses sur tous les systèmes, une fois que les commentaires commenceront, nous espérons donc tout mettre à jour, du système de combat à l’interface, d’ici au lancement complet.”

La version actuelle du jeu ne comprend que la section Jaguar qui constitue un peu moins d’un tiers de l’expérience, mais comme nous l’avons dit précédemment, le jeu intègre des éléments procéduraux et son changement de prix actuel, une fois que le produit a atteint son format final.

La catégorie des jeux de rôle isométriques est loin d’être un monopole et, par exemple, de nouveaux représentants tels que Darksiders Genesis ou Warhammer: Chaosbane. De son côté, Blizzard a annoncé Diablo 4 en novembre dernier, mais n’a toujours pas de date de sortie officielle.

En savoir plus sur: Curse of the Dead Gods et RPG.

.