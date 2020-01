Les snobs et les surprises des nominations aux Oscars 2020

A.A. Dowd



Ils dirigent le box-office et dominent la conversation culturelle. Maintenant, les super-héros sont également venus pour la saison des récompenses. Un an après que Black Panther ait accumulé un tas de hochements de tête d’Oscar dans les catégories majeures et techniques, tout biais de genre persistant contre les prix de cape et de capot semble avoir disparu au gré du vent comme les restes cendrés d’un Avenger hors de la réalité. Ce matin, ce n’était pas Marvel mais son rival de la ville de DC qui avait des raisons de célébrer, car le Joker adjacent au super-héros – une histoire d’origine sérieuse pour peut-être le plus célèbre des adversaires de la bande dessinée – a marqué 11 nominations aux Oscars, plus que tout autre film. Si vous pensiez que nous avions tous fini de parler de ce paratonnerre de sensation multiplexe, plaisantez sur vous.

C’est à nous aussi d’avoir pensé que la division du Joker – qui est apparue sur notre pire liste, et sur d’autres – pourrait lui coûter du terrain cette saison. Le film apparaît à peu près partout où l’Académie pourrait l’honorer (presque – le pauvre Robert De Niro ne pouvait pas surfer sur la vague de l’un de ses grands joueurs), y compris dans Meilleur réalisateur. Je suis plus agnostique sur le film que beaucoup de mes pairs et collègues, mais en une année avec un si large éventail de films remarquables de femmes, une des cinq machines à sous de cette catégorie ne pouvait pas au moins être allée à un cinéaste féminine au lieu d’un cosplayeur glorifié de Martin Scorsese? Surtout quand le vrai Scorsese est là aussi.

La liste des candidats dignes et viables du meilleur réalisateur qui ne sont pas des mecs serait longue – je serais personnellement perplexe pour Jennifer Kent, bien que les films aussi brutalement écrasants que The Nightingale n’aient pas tendance à être aussi chauds pour Oscar nuit. La négligence évidente ici est Greta Gerwig, dont Little Women (qui a obtenu une nomination pour la meilleure image) est un succès critique et commercial, en grande partie à cause des merveilles agiles qu’elle fait avec du matériel souvent adapté. L’Académie, à l’abri de la honte de manière fiable, même après #OscarsSoWhite, a continué à montrer une préférence pour les files d’attente légèrement différentes des deux côtés de la caméra. Les nominations intérimaires n’étaient que des cheveux moins universellement blancs que ceux proposés par BAFTA. Deux absences remarquables: Jennifer Lopez, dont l’excellent rôle en tant qu’abeille reine d’une opération criminelle danseuse exotique dans Hustlers était largement considéré comme un verrou pour la meilleure actrice de soutien; et Lupita Nyong’o, qui ne pouvait pas faire ce que Daniel Kaluuya a fait il y a deux ans et marquer une nomination au rôle principal dans un thriller de Jordan Peele, même si sa double performance aux États-Unis est flagrante.

Il y a eu quelques autres chocs. L’Académie a continué son habitude occasionnelle de négliger les phénomènes de non-fiction en refusant de nommer l’époustouflant Apollo 11, probablement le documentaire le plus acclamé de l’année. Frozen II n’a pas fait la coupe pour la fonction d’animation (bien que son seul arrêt de spectacle, “Into The Unknown”, concourra pour la meilleure chanson originale). Et The Two Popes, un film qui ressemblait à DOA cette saison, a marqué des nominations pour le meilleur acteur, le meilleur acteur de soutien et le meilleur scénario adapté.

En ce qui concerne les agréables surprises, j’étais très heureux de voir les images nettes et primitives en noir et blanc de Jarin Blaschke de The Lighthouse – peut-être le film le plus étrange pour un Oscar cette année – faire la meilleure coupe cinématographique. Et c’est bien qu’un film de James Gray fasse enfin partie de la course aux Oscars, même si Ad Astra n’a aucune chance de faire boule de neige au soleil de gagner le meilleur mixage sonore.

Qu’est-ce qui vous a surpris, Katie, agréablement ou non? Y a-t-il des snobs notables que vous aimeriez souligner ici?

Photo: Sony Pictures

Katie Rife

En ce qui concerne encore une fois la catégorie Meilleur réalisateur entièrement masculin, Gerwig est la légère évidente. Florence Pugh a même noté sa déception dans sa réaction à sa nomination pour la meilleure actrice de soutien, affirmant dans un communiqué que Gerwig “avait fait un film sur les femmes qui travaillent et leur relation avec l’argent et leur relation avec le travail dans le monde d’un homme. C’est littéralement le sujet de Little Women, donc [the snub] ne fait que souligner à quel point c’est important – parce que cela se produit. »Mais j’aurais aussi aimé voir des nominations pour Lulu Wang et The Farewell, qui ont réussi à trouver la vérité émotionnelle universelle dans une histoire autobiographique, ainsi que Céline Sciamma et Portrait Of A Lady On Fire, un film dont le commentaire sur la subjectivité était à la fois subtil et profond. Et tant que nous louons les pastiches scorses, pourquoi pas les mieux dirigées de cette année, Lorene Scafaria et Hustlers?

Du côté du théâtre, j’ai été agréablement surpris de voir qu’Antonio Banderas a été nominé pour le meilleur acteur pour Pain And Glory, un autre film dont le méta-texte – le réalisateur Pedro Almodóvar a joué un rôle clé dans le lancement de la carrière de Banderas dans les années 80 – a amélioré ce nous voyons à l’écran. Je ne pensais pas que l’Académie le lui donnerait, cependant, pour la même raison, Parasite était exclu des catégories d’acteur. Pour le dire poliment, les électeurs de l’Académie semblent avoir du mal à évaluer les mérites des performances dans des langues autres que l’anglais, ce qui rend la campagne continue du directeur de Parasite Bong Joon Ho pour faire honte aux Américains en lisant les sous-titres d’autant plus pertinents. Je me demande si cette honte a joué un rôle dans Parasite recevant les six nominations qu’il a reçues, ce qui était bien plus que ce à quoi je m’attendais. Le film est un chef-d’œuvre, mais on ne peut jamais être trop cynique en ce qui concerne la peur des électeurs de l’Académie à l’égard de l’inconnu, c’est-à-dire autre chose que des films de studio middlebrow mettant en vedette des hommes blancs.

Le parti pris de longue date de l’Académie contre les performances comiques a également nui à Adam Sandler – et il n’a même pas livré de performance comique! Malgré mon affection pour le film, je n’ai pas été particulièrement surpris de voir Eddie Murphy snobé pour Dolemite Is My Name, étant donné que le film a été une présence relativement calme sur le circuit des prix cette année. (En termes de crédits en dessous de la ligne, cependant, il est honteux que l’Académie ait dépassé la gagnante du meilleur design de costumes de l’année dernière, Ruth E. Carter, pour son travail sur Dolemite. C’est la seule nomination que je pensais que le film était susceptible de obtenir, surtout compte tenu de combien l’Académie aime les nominations répétées.) Mais j’ai été plus surpris de voir Sandler, et Uncut Gems en général, se taire, compte tenu du buzz autour de sa performance frénétique dans ce film très frénétique. Lorsque Sandler donne suite à sa menace de faire un film particulièrement terrible après avoir été exclu des Oscars, nous mériterons tout ce que nous aurons.

.