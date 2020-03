Les sociétés de jeux vidéo et l’OMS unissent leurs forces pour lutter contre les coronavirus

L’épidémie du coronavirus (COVID-19) a affecté la façon dont les gens vivent quotidiennement. Les jeux vidéo ont été l’un des moyens par lesquels ils ont trouvé une option pour se divertir au milieu des quarantaines et de l’isolement. C’est pourquoi ils sont potentiellement un outil de promotion de la prévention. Profitant de ce médium, plusieurs sociétés de jeux vidéo et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont annoncé aujourd’hui une alliance pour aider à diffuser les mesures de réduction des infections.

À travers un communiqué de presse (via Business Wire), il a été révélé que l’OMS et les entreprises de l’industrie du divertissement électronique ont uni leurs forces pour promouvoir les messages avec les mesures recommandées pour surmonter cette éventualité. Sous le nom de “#PlayApartTogether”, l’initiative invite les joueurs à suivre les mesures de prévention que l’OMS a communiquées, telles que le lavage des mains, les recommandations respiratoires et l’éloignement physique.

Entreprises participantes

Il y a 18 entreprises liées à l’industrie du jeu vidéo qui intégreront des messages sur le coronavirus dans leurs jeux afin d’envoyer le message “où que vous soyez, n’importe quel jeu auquel vous jouez, vous pouvez faire la différence”.

Activision Blizzard

Amazon Appstore

Big Fish Games

Dirtybit

Glu Mobile

Jam City

Kabam

Maysalward

Playtika

Gemmes de poche

Riot Games

SciPlay

Jeux de Snap

Twitch

Unité

Wooga

YouTube Gaming

Zynga

Nous rejoignons @WHO et les studios de jeux du monde entier à #PlayApartTogether pour aplatir la courbe de COVID-19. Les jeux sont un moyen unique de rester en contact avec vos amis et votre famille, même si nous ne pouvons pas être ensemble physiquement. pic.twitter.com/MorVdfHc9H

– Riot Games (@riotgames) 28 mars 2020

«Il n’a jamais été aussi important de s’assurer que les gens restent connectés les uns aux autres en toute sécurité. Les jeux sont la plate-forme idéale car ils connectent les gens à travers le plaisir, le but et le sens. Nous sommes fiers de participer à une initiative aussi utile et nécessaire », a déclaré Bobby Kotick, PDG d’Activision Blizzard.

Pour sa part, Bernard Kim, président de la distribution de Zynga, a reconnu l’importance du travail de l’OMS et comment les jeux vidéo peuvent aider dans les tâches de prévention. «Notre mission chez Zynga a toujours été de connecter le monde à travers les jeux et il a pris une nouvelle dimension face à cette crise. Nous sommes honorés de soutenir l’important travail de l’Organisation mondiale de la santé et d’offrir aux joueurs un système de soutien pendant cette période d’aliénation physique. L’initiative #PlayApartTogether active la positivité et la communauté, ce qui peut nous aider à nous engager dans la tâche urgente. »

Partout dans le monde, des millions d’entre nous restent à l’intérieur pour protéger nos communautés. Les jeux * que vous créez contribuent à nous garder connectés.

Avec d’autres acteurs du secteur, nous travaillons en partenariat avec @WHO sur #PlayApartTogether. Impliquez-vous 👇 https://t.co/bBAJxhnb9W

– Unity (@ unit3d) 28 mars 2020

Que pensez-vous de cette initiative? Pensez-vous que c’est un bon geste pour les sociétés de jeux vidéo de rejoindre l’OMS dans une situation comme celle-ci? Dites-le nous dans les commentaires.

Nous en profitons pour vous dire que pour inviter les joueurs à rester chez eux, certaines sociétés comme Valve, Xbox et Image & Form offrent des jeux. Si vous ne savez plus à quoi jouer dans cette quarantaine, nous vous recommandons de consulter cet article, dans lequel nous exposons certains jeux disponibles gratuitement.

