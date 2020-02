Les soirées multiplateformes arrivent enfin à PUBG

Par Sherif Saed,

Vendredi 21 février 2020 09:30 GMT

La dernière mise à jour de la console de PUBG a atteint le PTS et, avec elle, les parties multiplateformes sont arrivées.

PUBG ajout de la prise en charge multiplateforme sur PS4 et Xbox One en octobre dernier. Bien que le pool de joueurs sur console soit unifié, le développeur n’avait pas encore autorisé des amis sur différentes plateformes à jouer ensemble.

La possibilité de créer une fête multiplateforme est enfin arrivée dans le patch 6.2, qui est actuellement disponible sur les serveurs de test de la console. La fonctionnalité sera lancée à la communauté au sens large sur des serveurs en direct le mercredi 26 février.

Les soirées multi-plateformes ont été rendues possibles grâce à une refonte de la liste d’amis en jeu. En plus de son nouveau look et de ses fonctions étendues, la liste permet désormais aux joueurs de rechercher les noms de n’importe qui sur l’une ou l’autre plate-forme, de leur envoyer une demande d’ami et de jouer avec eux chaque fois qu’ils sont en ligne.

Comme Call of Duty: Modern Warfare et d’autres jeux avec cross-play, tous les joueurs ont essentiellement deux listes d’amis distinctes: une qui suit les amis de la même plate-forme et une autre pour tout le monde. La liste montre également les joueurs récents, qui pourraient provenir de l’une ou l’autre plate-forme.

Le patch 6.2 apporte également Team Deathmatch aux consoles pour la première fois. Il s’agit d’une version identique à celle disponible sur PC.

