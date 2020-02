Les spectacles et offres d’anime gratuits de cette semaine dévoilés

Le mois de l’anime du Microsoft Store se poursuit avec une autre vente flash. Les offres fraîches de cette semaine proposent davantage de saisons gratuites et d’excellentes réductions pour certains des spectacles d’anime les plus appréciés. Si vous cherchez quelque chose à surveiller pendant le long week-end, c’est l’occasion idéale de sauter dans quelque chose de nouveau. La vente flash se déroule jusqu’au 17 février, mais le Microsoft Store propose des offres sur des émissions d’animation, des films et des jeux sélectionnés tout au long du mois.

L’anime gratuit de cette semaine comprend les premières saisons de Tokyo Ghoul, Radiant, Date A Live et Fruits Basket ainsi que la première partie de la deuxième saison de A Certain Magical Index. Chaque saison est disponible en anglais et en japonais d’origine, tandis que Radiant et Fruits Basket ont également des versions non coupées – la meilleure partie est que vous pouvez les réclamer tous. Il vous suffit de vous rendre sur leurs pages Microsoft Store et de cliquer sur Acheter. La série sera liée à votre compte et vous pourrez les regarder à votre guise.

Chacune des saisons suivantes de ces séries est également en vente pour 6 $, donc si vous êtes accro, vous pourrez les accrocher à bon marché. Un certain nombre d’autres séries sont également à prix réduit, y compris Goblin Slayer, Africa Salaryman et That Time I Got Reincarnated as a Slime.

Ces offres ne sont disponibles que pour ce week-end, mais de nombreux spectacles, films et jeux sont en promotion tout le mois. Nous avons rassemblé les meilleures offres d’anime pour février 2020, mais assurez-vous de consulter le Microsoft Store pour la vente complète.

Saisons d’anime gratuites sur le Microsoft Store

Tokyo Ghoul, saison 1:

Radiant, saison 1:

Date A Live, saison 1

Corbeille de fruits, saison 1

Un certain indice magique, saison 2 partie 1

Meilleures offres d’anime sur le Microsoft Store

Émissions de télévision:

Films:

