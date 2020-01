Les Speedrunners battent le record du monde d’Ocarina of Time en se déformant dans les crédits

La légende de Zelda: Ocarina of Time a toujours été un foyer d’activités de speedrunning, de changements et de déformations avec de nouveaux problèmes. Chaque fois qu’il semble qu’il n’y ait plus de temps pour économiser, une autre astuce est trouvée. Le dernier en date consistait à manipuler la mémoire du jeu lui-même et a conduit à un nouveau record substantiel.

Hier, un nouveau record Any% a été établi par le coureur nord-américain Lozoots, avec un temps de 13 minutes, 48 ​​secondes et 234 millisecondes. Lozoots s’est ensuite amélioré cette fois à 12h59, faisant chuter le record en 13 minutes. Le record du monde précédent, 16 minutes 58 secondes, 366 millisecondes, a été détenu pendant six mois par le speedrunner Torje Amundsen. La course d’Amundsen a été l’aboutissement d’un effort de quatre ans pour finalement faire passer le record en dessous de 17 minutes. Les nouveaux records de Lozoots défilent après cela grâce à une astuce qui permet aux joueurs de se déformer directement dans les crédits du jeu. Le speedrun d’Ocarina of Time a été radicalement modifié par ce problème. Il supprime deux combats de boss – l’un contre le premier boss du jeu et l’autre contre Ganon – et supprime la séquence d’échappement du château en ruine de Ganon, ce qui réduit considérablement le temps.

La déformation de crédits est possible grâce à quelque chose appelé SRM, ou «Stale Reference Manipulation». Stale Reference Manipulation permet aux joueurs d’écraser le code d’Ocarina of Time, en particulier les valeurs impliquant des «acteurs» dans le monde du jeu. C’était une astuce utilisée à l’origine pour changer le contenu des coffres au trésor jusqu’à ce que d’autres utilisations soient trouvées, y compris une variation qui permettait aux coureurs de vitesse du masque de Majora de réaliser leur astuce du Saint Graal de déformer directement jusqu’à la fin du jeu sur la Lune. SRM est une sorte d’exécution de code arbitraire qui implique que le joueur agisse de manière très spécifique qui modifie réellement les valeurs de mémoire du jeu. Les étapes peuvent sembler étranges et absurdes à ceux qui ne connaissent pas la technique, mais chaque étape est extrêmement délibérée.

Les conditions requises pour une chaîne de crédits ont été trouvées le 3 janvier, mais il n’était pas clair si les coureurs pouvaient effectuer l’astuce en temps réel. Il s’avère qu’ils le peuvent, à condition d’avoir la bonne console: une Nintendo 64. Les problèmes dans les speedruns dépendent souvent des consoles, ce qui conduit souvent les coureurs à affluer vers certains matériels. Une astuce appelée «Get Item Manipulation» a considérablement contribué à abaisser le record du monde en 2016, mais a été effectuée sur la console virtuelle Wii car elle planterait la version Nintendo 64 lors de sa première découverte.

Les étapes pour modifier la mémoire d’Ocarina of Time pour obtenir une déformation de crédits sur la Nintendo 64 sont pour le moins complexes. Il nécessite un ocarina, ce qui signifie quitter la forêt de Kokiri tôt avant de retourner à l’arbre Deku pour saisir la fronde. Ces deux éléments sont nécessaires pour effectuer les mouvements spécifiques nécessaires à la chaîne. Si un coureur effectue ces mouvements dans le village de Kokiri, comme on le voit dans la vidéo ci-dessus, la mémoire du jeu est modifiée et ils sont directement transférés au générique.

Des découvertes importantes telles que cette chaîne de crédits conduisent à des périodes éclatées de nouveaux records du monde et d’optimisations. Couper trois minutes est un gain de temps considérable, et il est probable que nous verrons le record du monde d’Ocarina of Time encore plus bas dans les semaines à venir.

