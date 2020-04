Les speedrunners ont collecté des milliers de dollars pour lutter contre le coronavirus

La communauté des joueurs s’est réunie dans divers efforts pour lutter contre la pandémie de coronavirus (COVID-19). Ce week-end, Corona Relief Done Quick a eu lieu, un événement où divers speedrunners ont montré leurs compétences pour une bonne cause.

Comme Awesome Games Done Quick et Summer Games Done Quick, l’édition pour lever des fonds et combattre le coronavirus a été un succès complet. Le but était de collecter des fonds pour faire un don à Direct Relief, une organisation à but non lucratif qui fournit des fournitures médicales et du matériel à ceux qui en ont le plus besoin.

Corona Relief Done Quick a été un succès complet

Selon les organisateurs de l’événement, Corona Relief Done Quick a eu de très bons résultats. Grâce au compte Twitter Quick Games Done, il a été révélé que le marathon de bienfaisance avait réussi à collecter 400 000 USD (environ 9 624 800 MXN).

Les responsables de l’événement ont remercié les joueurs, la communauté en général et les speedrunners pour tous leurs efforts et leurs dons. La programmation Corona Relief Done Quick comprenait des jeux de toutes sortes, y compris des versions récentes.

Ainsi, nous avons pu voir des disques dans des titres comme DOOM Eternal, Dark Souls, Star Wars: Knights of the Old Republic, entre autres. Tout l’argent récolté servira à aider Direct Relief.

Nous avons également réussi à briser 400 000 $ amassés pour @Direct Relief! Et ça! Merci beaucoup à tous pour tous vos efforts et tout l’argent que vous avez donné à cette merveilleuse association caritative pendant ce marathon! #CRDQ – Games Done Quick (@GamesDoneQuick) 20 avril 2020

D’autres entreprises ont aidé à lutter contre la pandémie

Corona Relief Done Quick est l’un des nombreux efforts déployés par l’industrie pour surmonter la crise des coronavirus. D’autres sociétés ont aidé la cause, notamment The Coalition et Microsoft, qui ont fait don de 200 Xbox One X aux hôpitaux afin que les enfants malades puissent jouer pendant la pandémie.

D’autre part, Sony a créé un fonds MDD de 100 $ pour lutter contre les coronavirus et aider les créatifs de l’industrie du divertissement. De plus, Nintendo a fait de même et a fait don d’équipement médical.

Humble Bundle a rejoint l’initiative et a offert un ensemble de 44 grands jeux. Tous les produits des ventes ont été reversés à diverses organisations qui luttent contre la pandémie au premier rang.

Enfin, Razer a annoncé le don de jusqu’à 1 million de masques faciaux. Dans ce lien, vous trouverez toutes les actualités liées au coronavirus et son impact sur l’industrie.

Source

.