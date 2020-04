Les Speedrunners s’unissent pour soutenir la lutte contre le coronavirus

Le coronavirus (COVID-19) a affecté la vie de nombreuses personnes de différentes manières et leur a causé des difficultés. La communauté des speedrunners veut travailler pour les aider de toutes les manières possibles. C’est pourquoi ils sont désormais organisés pour soutenir la lutte contre le coronavirus.

Ce qui se passe, c’est que les speedrunners qui organisent habituellement des événements comme Awesome Games Done Quick et Summer Games Done Quick se sont réunis pour créer l’AGDQ Corona Relief. C’est un événement dans lequel différents speedrunners termineront les matchs de manière incroyable et le diffuseront en direct.

AGDQ Corona Relief sera diffusé du 17 au 19 avril et proposera des jeux classiques comme Donkey Kong Country, Castlevania, Cuphead et Metroid. Si vous êtes intéressé, vous pouvez le voir ci-dessous:

Pendant que l’événement se déroule, un site sera disponible pour faire un don. Le montant total recueilli ira à Direct Relief, une organisation à but non lucratif qui livrera des fournitures médicales et du matériel médical.

Il convient de mentionner que Direct Relief est une organisation qui, à ce jour, a fourni 1,5 MMDD $ à différentes causes. Il s’agit donc d’un groupe ayant de l’expérience en la matière.

