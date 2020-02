Les Speedrunners Wind Waker se rapprochent rapidement d’une course de moins d’une heure

Zelda speedrunning est en constante évolution. Des sauts longtemps recherchés ont été trouvés dans The Legend of Zelda: Majora’s Mask, et Ocarina of Time a été achevé en moins de dix minutes. Maintenant, une nouvelle combinaison de découvertes pourrait pousser le Wind Waker speedrunning à un nouveau jalon, ce qui porterait son temps d’achèvement à moins d’une heure.

Un tour de vitesse Zelda bien connu est appelé le «saut de barrière». Le Wind Waker dispose d’une fameuse barrière magique dans les ruines englouties d’Hyrule qui empêche normalement les joueurs d’atteindre le donjon final jusqu’à ce que des conditions spéciales soient remplies. Pendant longtemps, il semble impossible de franchir cette barrière. Cela a changé au cours des quatre dernières années: en 2016, un joueur a réussi à franchir la barrière. Il a fallu environ un an après cela pour découvrir un moyen cohérent d’effectuer l’astuce. Depuis lors, des méthodes supplémentaires ont été trouvées pour supprimer le saut dans la réédition HD et la version GameCube originale de The Wind Waker. Les méthodes diffèrent selon la version du jeu utilisée par un coureur. Pour la version initiale de l’astuce sur la version WiiU, le saut de barrière nécessitait de rassembler suffisamment de vitesse pour traverser la barrière. Sur le GameCube, les joueurs peuvent tirer suffisamment de flèches pour qu’il n’y ait plus d’espace en mémoire pour la barrière à charger.

Une nouvelle méthode pour effectuer un saut de barrière dans The Wind Waker a récemment été découverte, en plus de la possibilité d’éviter de collecter l’objet accroché, ce qui réduit également le temps. Il semble étrange dans son concept mais est difficile à exécuter. Il y a deux parties à la barrière: un champ légèrement à l’extérieur de la barrière qui fait basculer Link vers l’arrière, et un énorme mur invisible derrière cela. Si les coureurs utilisent une astuce pour contourner le champ de recul initial, ils peuvent trouver un endroit spécifique dans la barrière où larguer une bombe leur permet de passer à travers. En effet, le largage d’une bombe pousse Link vers l’avant, et si le coureur est placé juste à droite, il y a un petit espace – de la taille d’un pixel – où l’élan de largage de la bombe est suffisant pour pousser Link à travers la barrière. C’est simple, même si cela nécessite une concentration intense et une bonne position des coureurs.

C’est cool, mais c’est un développement rendu plus important par la révélation que les coureurs n’ont plus besoin d’acquérir le grappin. Autrefois, le crochet était nécessaire pour acquérir des objets importants pour un speedrun, comme la Deku Leaf, et pour grimper dans la dernière pièce de la tour de Ganon. Ce n’est plus le cas. Il y a une longue séquence d’événements qui mènent à sauter le grappin et à terminer le jeu, mais la vidéo ci-dessous du détenteur du record du monde Any Linkus7 détaille les choses plus en détail.

Un élément essentiel pour sauter le crochet est un problème connu sous le nom de «vol stationnaire de zombies». Le vol stationnaire de zombies est une technique importante dans The Wind Waker depuis un certain temps. Chaque fois que Link meurt, il y a un court moment où les joueurs peuvent effectuer des actions telles que sauter-tailler ou backflips. Cela peut être utilisé pour élever Link dans les airs après une barre oblique. Si le coureur écrase le bouton B, le jeu pense qu’il effectue une autre saut-barre oblique, et Link monte vers le haut. Avec suffisamment de touches, il est possible de survoler aussi haut que vous le souhaitez. Le seul hic, c’est que si vous voulez atterrir, Link doit guérir avant qu’il ne touche le sol ou bien (parce qu’il est «mort» avant le vol stationnaire), l’animation de la mort va jouer. Au fil des ans, les coureurs ont pu éviter cela de diverses manières. Sur le GameCube, il est possible d’utiliser un élément appelé Tingle Tuner, qui permet aux joueurs d’acheter et d’utiliser des objets comme des potions sur leur Gameboy Advance en temps réel, pour soigner Link. Dans d’autres cas où des survols de zombies étaient nécessaires, les coureurs attiraient les ennemis vers des positions spécifiques et les tuaient afin qu’ils puissent récupérer un cœur qui restaure leur santé en l’air.

Pour les zombies qui planent pour sauter le grappin, il n’est pas nécessaire de restaurer la santé. Lorsque les coureurs utilisent pour la première fois un vol stationnaire zombie pour flotter jusqu’à l’endroit où se trouve la feuille Deku à Forest Haven, ils peuvent simplement enregistrer et recharger le jeu après avoir récupéré la feuille. C’est un peu plus compliqué dans la tour de Ganon, où sauter le grappin nécessite un autre vol stationnaire. Ici, les coureurs peuvent planer vers le haut selon un angle spécifique et larguer une bombe pour activer un pot de distorsion. Il existe des alternatives possibles, dont certaines évitent le survol d’un zombie, mais elles ne sont pas aussi cohérentes. Connaissant les coureurs, ils trouveront sans aucun doute la meilleure approche.

Les deux développements signifient qu’une nouvelle étape pourrait être en route: terminer le speedrun en moins d’une heure. Le record du monde actuellement établi par Linkus7 à l’écriture est d’une heure, quatre minutes et cinquante secondes. Cela a été réalisé il y a un mois. Les exécutions plus anciennes, dont beaucoup appartiennent désormais à une catégorie appelée Any% No Actor Unloading, qui n’ont pas utilisé la flèche mentionnée précédemment pour décharger la barrière, ont pris plus de trois heures.

