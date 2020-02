Les speedruns Ocarina Of Time sont maintenant sous dix minutes parce que la réalité est un mensonge fait pour être brisé

Si vous étiez fan de Zelda en 1998, vous avez probablement pris votre temps pour jouer à The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Explorer le monde pourrait facilement prendre des jours, et si vous étiez comme moi ou d’autres âmes malheureuses, vous vous êtes perdu dans le désormais infâme temple de l’eau. Les coureurs de vitesse ont réduit cette errance au fil des ans, et récemment leurs courses ont franchi une nouvelle étape: terminer le jeu en moins de dix minutes.

Le mois dernier, nous avons rendu compte des développements dans la catégorie Any% speedrun pour Ocarina of Time. Tout% runs se concentre sur l’achèvement d’un jeu aussi rapidement que possible en utilisant tous les moyens disponibles dans le jeu. Dans Ocarina Any% runs, cela signifie des «superslides» générateurs de vitesse et des astuces pour quitter tôt la forêt de Kokiri. Dans certains cas, cela signifie profiter des pépins pour déformer le monde du jeu. Les records ont été brisés le mois dernier lorsqu’une nouvelle chaîne a été découverte. Cela a permis aux coureurs de sauter directement dans les crédits du jeu. Étant donné que presque toutes les astuces sont sur la table pour Any% speedruns, cette découverte a conduit à un changement radical pour Ocarina en tant que jeu de vitesse.

Depuis lors, les speedrunners ont encore optimisé leurs performances et trouvé un itinéraire différent à travers le jeu, intégrant une chaîne entièrement différente, pour pousser le temps en moins de dix minutes. Il y a deux jours, le speedrunner Lozoots a réalisé un temps de 9h59. Il a ensuite abaissé ce chiffre au record du monde actuel: neuf minutes et cinquante-six secondes.

Tout cela est possible grâce à une astuce appelée SRM, ou “Stale Reference Manipulation”. Ce terme large fait référence à un ensemble de problèmes qui permettent aux joueurs d’écraser les valeurs de la mémoire du jeu pour affecter les acteurs et les objets dans le monde du jeu. Cela permet d’effectuer une «exécution de code arbitraire», un processus par lequel les joueurs peuvent effectuer des actions apparemment aléatoires qui leur permettent d’exécuter du code modifié. C’est l’explication du profane; si vous êtes vraiment à la recherche des détails, vous devriez vérifier cette ventilation à partir d’Ocarina of Time speedrunner Fig. L’utilisation d’astuces SRM peut conduire à une variété d’effets. Dans The Legend of Zelda: Majora’s Mask, cela a conduit à la découverte d’un truc longtemps recherché: la capacité de se déformer vers les segments de fin de partie sur la lune. Dans d’autres cas, l’utilisation de SRM est plus ludique. Par exemple, il est possible d’invoquer des entités invisibles telles qu’une version ennemie du chasseur spatial arwing de Star Fox 64 qui a été utilisée pour tester l’IA ennemie.

Les speedrunners d’Ocarina ont initialement utilisé l’exécution de code arbitraire pour se téléporter dans les crédits du jeu, mais une chaîne nouvellement découverte ajuste l’itinéraire. Les coureurs peuvent désormais se téléporter pour mettre fin aux cinématiques. Le chronomètre de la course se termine une fois la déformation terminée. En utilisant un mouvement et une exécution optimaux tout au long des premiers segments du jeu – la forêt de Kokiri et l’arbre de Deku – les joueurs peuvent collecter les éléments nécessaires pour effectuer les actions nécessaires à l’exécution du code. Les speedruns plus anciens ont déformé vers le château de Ganon et ont combattu le boss final.

Le développement des speedruns Ocarina of Time au fil des ans a été stupéfiant à voir. En 2014, Narcissa Wright a réalisé un temps de 18:10. En 2015, ce temps a été battu. La découverte de nouveaux problèmes a encore abaissé le record. Cela comprenait l’utilisation d’un problème appelé «Get Item Manipulation», qui permettait aux coureurs de saisir une bouteille plus tôt qu’auparavant. L’objet était essentiel pour déformer le château de Ganon. L’année dernière, le match a finalement atteint un temps inférieur à 17 minutes. Ce processus a pris près de quatre ans de parcours et d’évolutions. La découverte de SRM a complètement changé le jeu, entraînant des temps légèrement inférieurs à 13 minutes lors de sa première utilisation. Il reste à voir si d’autres catégories permettront l’utilisation de l’exécution de code arbitraire. Cela sera déterminé par un vote communautaire.

Pour les speedrunners, une course parfaite n’existe pas. De temps en temps, il semble qu’un jeu soit aussi optimisé que possible, mais il y a toujours de nouvelles astuces découvertes ou des efforts intenses de coureurs qui poussent invariablement les temps plus bas. Frapper des temps inférieurs à dix minutes est une étape importante, mais à certains égards, c’est aussi une autre journée au bureau. Ocarina of Time deviendra encore plus rapide. Cela pourrait être cette semaine par petits incréments, ce pourrait être dans quelques années avec de nouveaux tours étonnants. Mais cela se fera grâce aux efforts inlassables de joueurs qualifiés.

