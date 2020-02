Les stars taquinent les nouveaux héros du film

Les héros de la classe 1A sont de retour sur grand écran, plus grands et meilleurs que jamais. Image: Toho / Funimation

L’ascension fulgurante de My Hero Academia à l’une des séries de mangas et d’animés les plus animées du monde a offert aux fans non seulement les aventures continues de l’excellente série, mais aussi maintenant deux films, dont le deuxième est enfin sur le point de faire ses débuts occidentaux cette semaine. Pour en savoir plus, io9 a mis la classe en session pour le casting anglais pour les meilleurs et les plus brillants de UA.

Ce qui différencie Heroes Rising de l’anime en cours et de son prédécesseur, My Hero Academia: Two Heroes, est que, au lieu d’être défini entre les saisons de la série, il se situe à un moment futur non divulgué de la chronologie des deux. la série animée et le manga de super-héros acclamé de Kohei Horikoshi.

Pour les fans, cela signifie principalement que les versions de Deku, Bakugo, Todoroki, Uraraka et le reste de la classe 1-A qui apparaissent dans Heroes Rising sont, bien, vraiment bien au-delà. Ils sont plus sages, plus confiants non seulement en leurs pouvoirs (ou Quirks, comme ils sont connus dans le monde de My Hero), mais eux-mêmes et leur capacité à travailler en équipe. Ils devront être, étant donné qu’ils sont sur l’île isolée de Nabu, opérant en tant qu’agence de héros indépendante pour la communauté isolée où Pro Heroes (et leurs homologues méchants) sont peu nombreux. Nabu, bien sûr, est assiégé par un nouveau méchant mystérieux et apparemment imparable nommé Nine (exprimé par Johnny Yong Bosch dans le doublage), forçant les membres de la classe 1-A à intensifier et à sauver la journée par eux-mêmes.

Pour en savoir plus sur ce à quoi les fans peuvent s’attendre, ce que c’était que d’entrer dans des versions familières de leur moi héroïque et ce que Heroes Rising apporte à l’univers My Hero Academia, io9 a récemment parlé à plusieurs des voix derrière les meilleurs de la classe 1-A … Clifford Chapin (Katsuki Bakugo), Justin Briner (Izuku «Deku» Midoriya), David Matranga (Shoto Todoroki), Luci Christian (Ochaco Uraraka) et Kyle Phillips (Denki Kaminari) – ainsi que Heroes Rising, les nouveaux arrivants Dani Chamber et Maxey Whitehead , qui jouent deux jeunes frères et sœurs Deku et le gang se rencontrent sur l’île de Nabu, Mahoro et Katsuma. Consultez notre interview complète ci-dessous. Plus Ultra!

io9: Vous sortez de l’arrière de Two Heroes comme un succès énorme. Quelle était l’énergie comme entrer dans ce film avec ça – et plus du spectacle lui-même – sous vos ceintures?

Luci Christian: C’était incroyablement excitant, d’autant plus que nous avons commencé et continué à enregistrer le film pour voir combien de héros de la classe 1-A ont appris leurs capacités. Je veux dire, il y a quelque chose qui se passe dans le film que je n’ai pas vu dans la série, mais je ne savais pas que ça allait arriver, et c’était excitant. J’ai eu beaucoup de “Quoi?!” des moments. C’était excitant pour Ocacho – elle a obtenu des pouvoirs que je ne connaissais pas encore, et c’était vraiment impressionnant, et j’ai pu en profiter pour elle.

Clifford Chapin: Oui, ce film est un cas intéressant, parce que c’est comme dans l’avenir de ce à quoi nous sommes habitués. Donc, les gens qui vont juste regarder l’anime seront un peu surpris par les légères améliorations que certains de leurs personnages préférés ont apportées à ce jour. Je pense que pouvoir visiter cela sur chaque personnage est plutôt cool.

David Matranga: Dans l’ensemble, il y avait juste un nouveau niveau de confiance. La plupart des personnages deviennent leur propre fondement – je me sentais vraiment comme si personne n’était laissé de côté et c’était épanouissant et cool. Et pour y arriver dans la série, nous allons faire ce voyage.

Les relations entre Bakugo et Deku se sont développées depuis leur dernière grande poussière. Image: Toho / Funimation

io9: Clifford, Justin, il y a évidemment une grande concentration sur la dynamique d’Izuku et de Bakugo ensemble dans Heroes Rising, avec tout ce qu’ils ont vécu ensemble dans la série. À quoi ressemblaient vos espaces de tête dans le film?

Chapin: J’étais vraiment excité parce que c’est une sorte de première exposition que nous avons eue sur la façon dont Izuku et Bakugo ont grandi, depuis leur grand combat à la fin de la saison trois. Bakugo est vraiment mis à l’écart lors de la saison quatre, donc nous n’avons pas vraiment pu le voir interagir avec tout le monde. Donc, faire l’expérience de cette version de Bakugo qui ne s’en prend pas à tout le monde et ne fait que crier, et est toujours en train de la perdre, c’était très excitant pour moi. J’ai eu beaucoup de plaisir à explorer cette version de Bakugo et je suis impatient d’en découvrir plus dans la série au fur et à mesure qu’il grandit.

Justin Briner: Tout comme Cliff l’a dit, ils n’ont eu aucune chance significative d’interagir ou de coopérer, car ils ont pu partager ensemble le secret du pouvoir de One For All. Maintenant qu’ils ont acquis un peu plus de maturité, un peu plus de temps au travail, je pense que c’est vraiment cool de voir comment ils travaillent instinctivement ensemble en couple quand ils le doivent. Vous savez, après tout ce qu’ils ont vécu, ils se connaissent mieux que quasiment n’importe qui d’autre – ce genre de sentiment ne peut vraiment se produire que dans ces circonstances et je pense que c’est vraiment génial.

io9: Dani et Maxey, vous entrez dans My Hero pour la première fois avec Heroes Rising avec Mahoro et Katsuma. Comment as tu vécu cette experience?

Maxey Whitehead: C’était incroyable. C’est toujours agréable de participer à des spectacles qui ont tellement d’histoire et de chimie qui ont déjà été établis avec tous les personnages, parce que vous pouvez simplement suivre la balade et jouer. Et il n’y a pas la même question à se poser, pour s’assurer que la fondation se montre? C’était donc très agréable de pouvoir affronter Katsuma et son petit soi, sans avoir à se soucier autant de la grande responsabilité de diriger des émissions.

Dani Chambers: C’est vraiment un honneur de faire partie de ce monde formidable et de participer à ce projet, avec toutes ces personnes extraordinaires. Et c’est vraiment amusant de raconter ces différentes histoires sur la façon dont ils grandissent et deviennent des héros et deviennent les héros de leur propre vie. Grâce à la relation de Mahoro et Kastuma, je ne pense pas qu’il y ait une partie de ce monde génial que Maxey et moi n’avons pas fait ensemble, mais c’est incroyable et ridicule.

io9: Le premier film était un conte très centré sur Deku, mais Heroes Rising ressemble beaucoup à la célébration de la façon dont la classe 1-A peut fonctionner ensemble en tant qu’unité – à quoi cela ressemblait-il pour vous tous de faire briller ces moments ensemble?

Christian: J’adore vraiment ce film. Je me sentais comme dans le premier film, même si Ochaco avait des choses difficiles à faire, à la fin, elle attendait les gars? Et dans Heroes Rising, elle n’attend pas. Personne ne le fait! Ils sont tellement plus confiants et vous avez raison, tout le monde a la possibilité de montrer ce qu’il peut faire. Et j’adore ça parce que je pense que l’une des vraies choses à propos de ce spectacle auquel les gens s’accrochent, c’est que tout le monde a des Quirks si cool – même les plus petits, il y a de la place pour tout cela. Tout est important et tout cela mérite du temps, du rodage et des efforts, et plus nous en voyons, plus je pense que c’est une sorte de frisson pour les fans. Et pousse cette idée que votre propre pouvoir est grand en soi, mais combiné avec tout le monde, vous devenez cette force qui est vraiment difficile à vaincre.

Kyle Philips: C’est toujours une bonne journée quand je peux faire la voix derp de Kaminari. Et je dois le faire plusieurs fois dans ce film. Pour moi, une merveilleuse expérience!

Matranga: Je pense à ce que Luci a dit, il y a ce thème énorme avec tous ces personnages, qui doivent appartenir et faire partie d’une équipe. Et il y a eu tout au début de My Hero, vous savez, ils s’entraînent individuellement et ils entraînent leurs Quirks, mais il y a cette idée qui a été discutée sur la façon d’utiliser votre Quirk avec le reste de votre équipe ou avec un autre héros pro. Ce sera la meilleure façon de l’utiliser. Et tout le monde avait ses propres défis à relever. Todoroki est un peu solitaire … il se tient en marge, pour diverses raisons. Mais oui, c’est génial de les voir accrocher ce qui reste et de leur exprimer et de le rendre réel. Et je pense que nous attendions en quelque sorte que cela se produise. C’est donc quelque chose que j’attends avec impatience dans la série après cela.

Les héros de la classe 1-A se retrouvent face à une terrible nouvelle menace.Image: Toho / Funimation

io9: Vous avez tous grandi en tant que héros et individus au cours de la série, mais l’une des choses qui est si intéressante à propos de Heroes Rising est qu’elle se situe à un moment de la chronologie de My Hero bien au-delà de l’endroit où nous sommes dans l’anime. En tant qu’acteurs, comment était-ce d’avoir un aperçu de l’avenir de vos personnages?

Chapin: Pour moi, ce fut en quelque sorte un grand pas en avant, car nous n’avons pas connu à quoi ressemblait Bakugo après ce combat post-Deku. Il était donc très intéressant d’avancer et d’avoir ce Bakugo plus calme et moins criard qui aime, connaît en fait tous les noms de ses camarades de classe maintenant. Parce que dans la série, il dit: “Je ne connais pas vos noms, mais je connais vos bizarreries.” Il n’a tout simplement prêté attention à personne d’autre. Mais maintenant, il dit le nom de tout le monde! Il connaît tout le monde et cela montre qu’il vient, ou du moins, a fait le tour de tout le monde. C’était donc vraiment excitant et gratifiant de pouvoir décrire cela. Et pour en revenir à la série, nous sommes dans la partie où Bakugo revient dans la saison quatre, faisant ces cours de rattrapage … c’était vraiment intéressant. Parce qu’il se dirigeait déjà vers ça [future self]. Il n’était pas si accrocheur, mais il s’enflammerait quand même assez rapidement. Donc, c’était vraiment intéressant de voir ça arriver. C’était un défi vraiment intéressant et amusant pour moi de naviguer.

Matranga: Je pense que Bakugo et Deku ont besoin de plus de Todoroki dans leur vie. Donc, je veux les trois mousquetaires! J’attends ça. Mais écoute, on va vers le futur [in Heroes Rising], puis nous sommes de retour dans ce cours pour apprendre à communiquer … c’était un défi. C’était cool d’avoir cette confiance qui était dans le film et après ça être comme “Ohhh, comment on fait ça?” Nous avons dû travailler en quelque sorte ensemble, mais maintenant pouvoir travailler pleinement ensemble? C’était difficile. Honnêtement, pour vous dire la vérité, je me sentais plus à l’aise avec le Todoroki moins confiant que le héros à part entière. Et je ne sais pas encore ce que ça dit!

Kyle Phillips: Hé, mais à peu près les trois mousquetaires de ce spectacle seraient Kirishima, Bakugo et Kaminari! [laughs]

My Hero Academia: Heroes Rising commence une projection limitée dans les formats sous-titrés et doublés à partir du 26 février. Restez à l’écoute de io9 pour une critique du film plus tard cette semaine!

