Les studios propriétaires Xbox en difficulté avec le coronavirus

Le patron de Microsoft Studios, Matt Booty, a publié une déclaration sur l’impact du coronavirus dans les études de première Xbox, commentant que “chaque studio est confronté à des défis et des contraintes uniques”, et que la société soutient ces studios “pour prendre les bonnes décisions pour leurs équipes et leurs jeux individuels.”

La déclaration a été envoyée à Gamepot hier où Butin indique que la société est «engagée à nous fournir des jeux de la plus haute qualité Xbox Game Studios” Voici un extrait de sa déclaration:

«Nous savons que le jeu connecte les gens en ces temps d’aliénation sociale, et nous nous engageons à fournir des jeux de la plus haute qualité des Xbox Game Studios à notre communauté mondiale de joueurs. Dans le même temps, la santé et la sécurité de nos équipes de développeurs est notre priorité absolue. Chaque studio est confronté à des défis et à des contraintes propres à son emplacement particulier, et bon nombre de nos développeurs externes dans le monde sont également touchés. Nous soutenons nos dirigeants afin qu’ils puissent prendre les bonnes décisions pour leurs équipes et leurs matchs individuels en ces temps difficiles. »

Cette déclaration suggère que de nombreuses versions Xbox J’avais programmé qu’ils pourraient être retardés, mais pendant ce temps, c’est quelque peu compréhensible compte tenu de la situation dans laquelle le monde se trouve.

Source: Gamepot

