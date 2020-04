Les superstars du sport s’apprêtent à affronter les fans ce soir dans le tournoi Call of Duty Royale

Tournoi 4v4. Athlètes célèbres vs joueurs de Mountain Dew. L’amener sur.

Ce soir, le tournoi Call of Duty Royale commence. Du 21 avril au 7 mai, il sera diffusé tous les mardis, jeudis et dimanches sur la chaîne Twitch de Bud Light avec plus de huit épisodes au total tout au long de la série. Des athlètes de tous les grands sports américains participeront à ce tournoi.

Le besoin de savoir

Le porteur de ballon de la NFL Marshawn Lynch et l’attaquant de la NBA Paul George figurent parmi les compétiteurs les plus connus, mais il y a aussi une foule d’autres joueurs qui ne manqueront pas d’attirer les fans d’esports. Cela comprend (jusqu’à présent): les joueurs de baseball Pete Alonso, Justin Dunn, Bo Bichette, Brett Phillips, Gleyber Torres et Gavin Lux, les stars de la NBA Paul George et Eric Pascall, ainsi que le joueur de la WNBA Ariel Powers.

Parmi les joueurs les plus en vogue, citons l’ancien de la NFL Marcus Peters, Marshawn Lynch, DK Metcalf, Kyle van Noy et Landon Collins. Les joueuses de la LNH Taylor Hall et Ryan Strome sont confirmées pour faire une apparition, ainsi que les joueuses de soccer féminin des États-Unis Allie Long, Meagan Kelly, Debinha et Merideth Speck.

Chaque match sera diffusé en direct pour les fans, entièrement gratuit sur la chaîne Twitch de Bud Light. Le nom du jeu? Un tournoi à la ronde réunissant des équipes de quatre joueurs opposait le grand public. Les équipes s’affronteront ensuite en demi-finale et en finale.

Ce soir, le match d’ouverture mettra en vedette Paul George, Ariel Powers, Bo Bichette et Brett Phillips contre les masses aléatoires en ligne. Ça commence ce soir à 21h. Heure normale de l’Est.

Plus de détails

Battle Royale est un mode de jeu populaire pour chaque personne (ou chaque équipe pour elle-même) dans lequel le but est d’être le dernier debout. Les joueurs rassemblent des armes et des fournitures autour de la carte et travaillent pour choisir d’autres joueurs sur le chemin de la victoire.

Les joueurs auront le choix de concourir sur une Xbox ou une Playstation 4. Tous les joueurs gagneront un don à un organisme de bienfaisance de leur choix. Le premier finaliste du tournoi Bud Light Seltzer Charity Royale recevra 50 000 $. Le deuxième finaliste recevra 25 000 $ et les participants supplémentaires recevront 15 000 $ par pièce pour faire un don à un organisme de bienfaisance. Les organismes de bienfaisance qui recevront un financement comprennent la Croix-Rouge américaine et Centraide.

Vendredi 10 avril, la ligue franchisée de Call of Duty, la Call of Duty League, est revenue après une pause en raison de la pandémie de coronavirus. Cette semaine, Call of Duty a également lancé ses flux Live From Warzone mettant en vedette des athlètes de sports traditionnels, des pros de Call of Duty et des célébrités jouant à la bataille royale de Call of Duty, Warzone.

