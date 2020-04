Les Switch Lites reviennent en stock, voici où les acheter

Par Elizabeth Henges,

Vendredi 3 avril 2020 21:52 GMT

Il y a eu des problèmes avec la production de Nintendo Switch Lite en raison de COVID, mais le système revient lentement en stock. Si vous en voulez un, vous voudrez le saisir maintenant avant qu’il ne soit trop tard!

Les trois couleurs originales de la Nintendo Switch Lite reviennent lentement en stock chez certains détaillants, et ce ne sont peut-être pas les détaillants que vous attendez. Mais avec le Switch Lite étant l’ordinateur de poche que les fans de PS Vita aimeraient, et avec Animal Crossing: New Horizons étant sorti, vous voudrez peut-être en acheter un avant qu’ils ne soient à nouveau vendus.

Au Royaume-Uni, chaque couleur du Switch Lite est disponible chez Very:

Il y a aussi quelques packs disponibles, comme la console Nintendo Switch Lite avec Luigi’s Mansion 3 pour 239,99 £. La Nintendo Switch Lite est également disponible sur Currys PC World pour 199,99 £.

Aux États-Unis, vous pouvez obtenir le Switch Lite sur GameStop. Cependant, ce sont des offres groupées, avec le Switch Lite, une copie d’Animal Crossing: New Horizons, un protecteur d’écran et 20 $ de crédit eShop.

Gamestop propose également des bundles Switch originaux, mais ceux-ci ne seront expédiés que plus tard dans le mois. Tout dépend si vous voulez un Switch Lite maintenant, ou un Switch normal plus tard.

