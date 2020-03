Les Tamagotchis ont atteint Call of Duty: Modern Warfare

Est-ce que tout le monde se souvient des Tamagotchi? Ces créatures virtuelles qui nécessitent notre attention pour survivre. Eh bien, les développeurs de Call of Duty: Modern Warfare s’en souviennent et Ils ont créé leur propre version sans droits d’auteur, connue sous le nom de Tomogunchi.

Tomogunchi sont des animaux virtuels disponibles dans le jeu, et permettre aux joueurs d’avoir un chien mignon, un panda, un fantôme et bien d’autres sur le poignet, chacun a une humeur et tout le monde peut évoluer en fonction de la façon dont votre performance est dans le jeu.

Ces nouveaux Tomogunchis peuvent être achetés au magasin Call of Duty: Modern Warfare pour 1000 CP ou 10 $, et doivent être équipés pour interagir avec eux. LLes meurtres, la notation objective, les séquences de meurtres et les victoires mènent à un Tomogunchi heureux. Cependant, l’échec de vos missions peut faire passer votre ami “d’heureux à neutre, à triste et enfin … à la tombe!”

Sans aucun doute, cela peut être une distraction intéressante et donne plus de valeur à toutes vos compétences dans le jeu. Sur des sujets connexes, Activision a suspendu le film Call of Duty. De même, Ghost reviendra dans la deuxième saison de CoD: Modern Warfare.

Via: Call of Duty

