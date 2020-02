Les temps de chargement de Destiny 2 deviennent vraiment pénibles

Image: Bungie (Destiny 2)

Les temps de chargement et le décalage ont ennuyé les joueurs de Destiny 2, en particulier sur les consoles de base PS4 et Xbox One, depuis un certain temps maintenant, mais la dernière saison du jeu a vraiment repoussé le temps que vous passez à attendre que les choses se produisent.

Aujourd’hui, j’ai démarré Destiny 2 à partir de l’écran d’accueil de mon menu PS4 de base. Vingt-cinq secondes plus tard, je suis arrivé à l’écran titre où il invite le joueur à appuyer sur X pour continuer. Une autre minute et 50 secondes se sont écoulées. Ensuite, j’étais sur l’écran de sélection des personnages. Quinze secondes de plus se sont écoulées et j’étais enfin dans l’espace.

Vous ne pouvez pas commencer quoi que ce soit dans Destiny 2 sans d’abord vous rendre à la Tour. 10 autres secondes se sont écoulées alors que je chargeais la carte et sélectionnais le point de chute. Il était maintenant temps que mon navire se dirige vers l’orbite. Une minute s’est écoulée. Ensuite un autre. Et un autre. Un énorme quatre minutes et un changement plus tard par rapport à mon départ, je me suis finalement matérialisé sur la piste d’atterrissage de la Tour. Six minutes et 35 secondes après le début du jeu, j’ai enfin pu récupérer ma première corvée chez l’un des vendeurs de primes de Destiny 2.

N’importe quelle seconde maintenant … Gif: Kotaku (Destiny 2)

Ces longues attentes se produisent assez souvent pour que je planifie maintenant d’autres choses à faire pendant qu’elles se produisent. Destiny 2 est un jeu sur le multitâche entre des dizaines d’objectifs à la fois. Désormais, ces objectifs incluent également le changement de la couche sale de mon fils, la préparation du déjeuner, le nettoyage de la vaisselle, le fait de me préparer un verre, ou que Dieu m’interdise de parcourir Twitter, Instagram, Facebook et TikTok sur mon téléphone. La partie la plus difficile de ce nouveau mini-jeu se souvient de revenir à intervalles réguliers et d’appuyer sur X pour passer au prochain temps de chargement. Parfois, j’oublie et puis soudain, j’ai passé plus de la première demi-heure de ma séance de jeu sur rendez-vous à nettoyer la maison qu’à jouer.

Je suis à peine seul. Les plaintes concernant les temps de chargement de Destiny 2, en particulier le temps qu’il faut pour entrer dans la tour, sont devenues monnaie courante sur le sous-jeu du jeu et plus sur les forums de Bungie. Les joueurs sur PS4 et Xbox Ones standard semblent les plus durement touchés, bien que d’autres sur PS4 Pros, Xbox One Xs et même PC ne soient pas à l’abri. Cela a été un réveil brutal pour les joueurs récemment revenus, mais aussi pour les purs et durs qui se connectent chaque soir, car cette saison de contenu Destiny 2 vous encourage à revenir souvent à la Tour pour récupérer des primes Timelost et déposer Fractline à l’Obélisque de la Tour. «Deux heures contre le mur. Deux heures en arrière », dit souvent Kadi 55-30, maître de poste de Destiny 2. Les joueurs plaisantent maintenant en parlant des temps de chargement du jeu.

La longue attente pour entrer dans la Tour a commencé pour beaucoup après la mise à jour du jeu du 28 janvier. Depuis, Bungie a noté le problème dans la section «Problèmes connus» de ses articles de mise à jour hebdomadaires. La mise à jour de fin janvier a changé le fonctionnement du matchmaking pour Crucible, gardant les joueurs dans l’espace jusqu’à ce que les deux équipes soient complètement chargées dans le match. Cela a également apparemment changé la façon dont le chargement dans la tour fonctionnait, chargeant maintenant les joueurs par lots plutôt que un par un à leur arrivée. Vous pouvez le dire, car chaque fois que vous arrivez enfin, il y a au moins une demi-douzaine d’autres joueurs dont les effets de transmat se font entendre derrière vous. Selon un commentaire sur le subreddit par l’un des gestionnaires de communauté de Bungie, un correctif proposé pourrait ne pas entrer en vigueur avant le début de la prochaine saison du jeu, le 10 mars.

Mais la longue attente pour entrer dans la Tour n’est qu’un problème. Deux minutes semblent encore une éternité pour accéder à l’écran de sélection des personnages, surtout lorsque les systèmes de menus du jeu sont également très lents. Sur ma PS4 de base, il faut souvent quelques secondes pour charger l’écran de mon personnage ou pour que les dizaines d’étapes de quête et de primes de ma liste d’objectifs soient entièrement remplies. Et comme les nouvelles passes de combat de Destiny 2 ont fait du broyage des primes la base de chaque nouvelle saison, il n’est pas rare de parcourir ces menus des dizaines de fois en une heure.

Une solution de contournement que les joueurs ont trouvée pour aider à accélérer les choses est de changer la date sur l’horloge interne de leur console, ce qui vous empêche d’entrer dans des instances avec d’autres joueurs. Mais cela ne fonctionne que sur PS4. De plus, vous devez ensuite jouer seul, ce qui va à l’encontre de tout ce que Destiny 2 est censé être. Les joueurs sur PC n’ont pas non plus tendance à rencontrer beaucoup de retard dans l’interface utilisateur. Il est peut-être enfin temps pour moi de basculer.

Il y a un endroit où j’ai pu jouer à Destiny 2 avec presque aucun décalage: Google Stadia. Si seulement il y avait d’autres personnes avec qui jouer.

