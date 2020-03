Les tenues des Gardiens de la Galaxie arrivent gratuitement dans Marvel Ultimate Alliance 3

Comme nous l’avons mentionné il y a quelques jours, la nouvelle extension de Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order fera ses débuts très bientôt et surtout, elle le fera presque en même temps que d’autres DLC gratuits que Team Ninja et Nintendo se préparent à gâcher le fans de héros Marvel. Nous vous en avions déjà parlé, mais les développeurs ont eu plus de surprises, car ils ont ensuite annoncé plus de contenu gratuit.

Grâce à leur compte Twitter, Marvel Games a révélé que, accompagnant le lancement de la troisième extension du titre, Fantastic Four: Shadow of Doom, 2 autres ensembles de DLC arriveront avec de nouvelles tenues pour les personnages du titre de combat.

De nouveaux DLC pour inclure les tenues des Gardiens de la Galaxie

Au total, ces 2 ensembles comprendront 10 costumes que les fans de bandes dessinées Marvel peuvent facilement distinguer. Plus précisément, les versions Ronin (Hawkeye), Yelena Belova (Black Widow), Ultimate (Falcon), Classic (Wasp), Avengers (Crystal), Thanos Imperative (Drax), Annihilation (Thanos) et Conquest for Star ont été révélées. Lord, Rocket & Groot et Gamora.

Jusqu’à présent, un total de 15 nouvelles tenues seront ajoutées, en comptant les 5 autres dont nous vous avons parlé récemment. Le nombre de nouvelles tenues qui arriveront gratuitement est inconnu, mais à en juger par la façon dont Marvel a révélé ce DLC, cela pourrait avoir quelques surprises. Nous te tiendrons informé.

Nous vous laissons les images de ces 2 DLC.

Qu’ils soient haut dans le ciel ou profondément cachés, ces super-héros et leurs nouveaux costumes nous envahiront dans Marvel Ultimate Alliance 3: Shadow of Doom en seulement six jours! @NintendoAmerica # MUA3 pic.twitter.com/eGQslGOh1q

– Marvel Games (@MarvelGames) 20 mars 2020

Revivez les événements emblématiques qui ont uni l’équipe spatiale que nous connaissons en tant que Gardiens de la Galaxie dans ces costumes gratuits débarquant dans Marvel Ultimate Alliance 3: Shadow of Doom le 26/03! @NintendoAmerica # MUA3 pic.twitter.com/2b0g4zpPeq

– Marvel Games (@MarvelGames) 21 mars 2020

Que pensez-vous du DLC? Vous attendiez-vous à ce que tant de tenues viennent sans frais? Dites-le nous dans les commentaires.

Si vous êtes intéressé par ce DLC, sachez qu’il fera ses débuts le 25 mars, 1 jour avant la nouvelle extension de Fantastic Four: Shadow of Doom, qui sera vendue sur le Nintendo eShop.

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order est disponible exclusivement pour Nintendo Switch. Vous pouvez en savoir plus sur lui en consultant son dossier ou en consultant notre revue écrite.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

Source

.