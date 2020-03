Les téraflops ne reflètent pas la véritable puissance d’une console

Récemment, Microsoft a révélé toutes les spécifications techniques du Xbox Series X, et un mot qui joue beaucoup sur ce sujet est “téraflops”. La technologie américaine a confirmé que sa prochaine console aura beaucoup de téraflops, mais pour la personne moyenne, cela ne veut rien dire. Qu’est-ce qu’un téraflop exactement? Combien de téraflops le Xbox Series X, et combien PS5? Comment ces consoles se comparent-elles? Dans cette note, nous espérons répondre à toutes ces inconnues de la manière la plus simple possible.

Commençons par vous dire ce qu’est un téraflop, ou TFLOP. Il s’agit essentiellement d’une unité mathématique pour mesurer la puissance d’un ordinateur. Sans entrer dans trop de technicité, un téraflop se traduit par la capacité d’un ordinateur à traiter trois milliards de milliards de calculs par seconde. Le Xbox Series X Il possède 12 téraflops, ce qui signifie qu’il peut prendre en charge jusqu’à 12 milliards de milliards d’opérations par seconde. Plus il y a de téraflops, plus les calculs peuvent être complexes par seconde, ce qui représente une machine plus rapide avec un potentiel graphique plus important. Les 12 téraflops du Xbox Series X ils suffisent.

Aujourd’hui lors de la conférence présentée par Mark Cerny, architecte principal du Playstation 5, il a été révélé que la prochaine console Sony aurait une unité de traitement graphique (GPU) capable jusqu’à 10,28 téraflops, ce qui la place un peu derrière la Xbox Series X.

Voyons maintenant combien de téraflops les consoles actuelles ont:

PS4 (standard): 1,84 téraflops

PS4 Pro: 4.2 téraflops

Xbox One (standard): 1,31 téraflops

Xbox One S: 1.4 téraflops

Xbox One X: 6 téraflops

Comme Cerny Il l’a mentionné lors de la conférence, les téraflops ne sont pas la seule unité à mesurer la puissance d’une console, puisqu’ils ne mesurent qu’un aspect du GPU. Au final, tout dépend de l’optimisation de chaque système, car il est inutile d’avoir plus de téraflops si tous les autres composants de la console ne sont pas optimisés pour fonctionner correctement entre eux.

La vérité est que nous ne devrions pas nous inquiéter beaucoup de cette section, les deux consoles vont être des bêtes, ce qui signifie que nous aurons des jeux plus grands et meilleurs pour en profiter. Le PS5 et Xbox Series X ils partageront une technologie très similaire, et la concurrence entre Sony et Microsoft Cela signifie que le consommateur sera celui qui aura gagné oui ou oui. Nous vous recommandons de ne pas vous soucier de toute la section technique et de ne profiter que des excellentes livraisons que les deux marques vont nous livrer.

Via: IGN

