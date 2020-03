Les tests Halo 2 sur PC commenceront plus tôt que vous ne le pensez

L’un des projets actuels de 343 Industries est de sortir tous les titres de Halo: The Master Chief Collection sur PC. Halo: Reach et Halo: Combat Evolved Anniversary sont tous deux actuellement jouables, tous deux disponibles via Xbox Game Pass.

Le studio fonctionne toujours, il se prépare donc déjà à lancer Halo 2 pour PC via la collection de franchise. Si l’actualité vous excite, sachez que les tests pour cette livraison vont bientôt commencer.

343 Industries prépare Halo 2 et Forge pour Halo: Reach

343 Industries a récemment révélé que les prochains tests pour Halo: The Master Chief Collection pour PC auront lieu ce mois-ci. Plus précisément fin mars, à des dates qui seront dévoilées ultérieurement.

Les plans incluent des tests avec du contenu de Halo 2 et Halo 2: Anniversary. Pour aggraver les choses, les joueurs pourront également voir un aperçu des modes Forge et Théâtre pour Halo: Reach. Au cas où vous ne le sauriez pas, ces composants n’ont pas été publiés avec le titre pour PC, car ils ont été retardés.

Le studio sait que les versions récentes peuvent être encore améliorées, ils préparent donc des correctifs pour certains bugs audio détectés dans Halo: Reach. Les optimisations se préparent pour les prochains tests, mais 343 Industries y travaille toujours, il n’y a donc aucune garantie qu’elles seront prêtes d’ici fin mars.

Malgré cela, il est un fait que les membres du programme Halo Insider pourront avoir un aperçu de Halo 2 et Halo 2: Anniversary dans quelques semaines. Pour l’instant, une date estimée pour l’arrivée de cet épisode dans Halo: The Master Chief Collection sur PC n’a pas été confirmée.

«La construction de ces jeux est un processus et les choses peuvent changer. Tout le contenu énuméré ci-dessus peut être modifié ainsi que les dates, mais si tout se passe bien, nous visons notre prochain test public pour fin mars », précise l’étude.

Halo: The Master Chief Collection est disponible pour Xbox One et PC. Visitez ce lien pour lire toutes les nouvelles liées au titre.

