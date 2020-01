Les têtes de course Top Endner Runner inspirées des années 80 passeront le mois prochain

Vous cherchez une version rafraîchissante du genre coureur sans fin? Eh bien, préparez-vous pour une explosion au mois prochain!

L’éditeur indépendant Fantastico Studio a révélé que son jeu inspiré des années 80 Top Run se dirigera vers Switch et d’autres plates-formes début février 2020. Le jeu voit les joueurs jouer le rôle de Kevin et de son chien de compagnie, alors qu’ils traversent des paysages de vagues de vapeur et des airs groovy!

Découvrez la bande annonce ci-dessous, avec plus de détails:

Fonctionnalités:

Un gameplay rapide avec des ennemis étranges variés.

Bande sonore de synthwave incroyable par Beckett.

Plus de 100 missions, complétant ce qui déverrouille des trucs sympas pour la chambre des années 80 de Kevin

Des tonnes de skins cool et des références de films des années 80 et des dessins animés des années 80

Utilisez des super pouvoirs pour survivre à des batailles épiques pendant que vous courez!

Tirez sur les disquettes pour tuer les ennemis

Collectez des pixels pour améliorer vos capacités et gagner en puissance!

Améliorez et personnalisez votre chambre des années 80

Mode normal: amusant, stimulant et addictif mais pas le jeu le plus difficile de tous les temps

Mode Hardcore: courez, survivez, testez vos réflexes (la façon dont l’arcade est censée être jouée)

Mode rage: ce que les autres appellent le zen, nous appelons la rage, laissez sortir votre colère intérieure!

en relation

.