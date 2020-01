Les têtes d’EQQO de Puzzle-Adventure poétiques vont changer en février

La Nintendo Switch s’apprête à vivre une nouvelle aventure-puzzle sous la forme de EQQO, le dernier jeu du développeur indépendant, Parallel Studio.

L’équipe – fondée par d’anciens membres de Square Enix, Capcom, Ubisoft et Quantic Dream – a initialement créé le jeu pour les appareils VR, mais cette dernière version se dirige vers Switch et PC. Il est décrit comme une aventure “poétique et significative” qui a été inspirée par la nature et la mythologie éthiopienne.

Un communiqué de presse détaillant l’annonce note que le jeu raconte “l’histoire improbable de deux créatures étrangères”: un enfant qui ne peut pas voir, et un œuf aussi fragile que vital. Les joueurs utiliseront les pouvoirs de cet œuf pour avancer à travers des terres sacrées et des pièces mystérieuses, en esquivant les pièges et en repoussant ceux qui veulent saisir l’œuf pour eux-mêmes.

Nous avons une longue liste de fonctionnalités pour vous ci-dessous, y compris des détails sur une option DLC où vous pouvez planter un arbre réel:

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Récit: Une histoire à plusieurs niveaux pleine de symboles et de métaphores sur l’espoir, l’amour, la nature et tout ce qui nous relie.



Aventure: Quatre à cinq heures d’exploration et de résolution d’énigmes dans les terres sacrées et les salles monumentales des temples. 25 parchemins cachés pour trouver et révéler de nouvelles parties de la légende.



Art: Musique composée par Nicolas Bredin et jouée par l’Orchestre philharmonique de Prague de renommée mondiale. Des paysages spectaculaires et une expérience immersive «cinématique à 360 degrés» soutenant l’utilisation du gyroscope.



Culture: Objets et architecture inspirés de la mythologie et des traditions éthiopiennes comme le pèlerinage dans les églises taillées dans le roc de Lalibela.



Impact écologique: La possibilité de planter votre propre arbre, à la fois dans le jeu et dans la vraie vie, avec le DLC #EqqoDonation à 1 EUR / USD.

Le jeu devrait être lancé sur Switch le 7 février et coûtera 6 $ / 6 €. Ronan Coiffec, fondateur de Parallel Studio, déclare: “Nous visons à créer des jeux immersifs et artistiques axés sur les émotions. Nous espérons que vous apprécierez EQQO et que vous vous connecterez aux différentes couches de son histoire”.

Vous aimez ce que vous voyez? Faites-nous savoir si vous envisagez de prendre celui-ci le mois prochain avec un commentaire ci-dessous.

