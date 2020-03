Les théâtres AMC réduisent la capacité de précautions contre les coronavirus

Dans le cadre de la contribution de la société aux efforts de “distanciation sociale”, AMC Theatres a annoncé qu’elle réduirait de moitié la capacité de chaque salle de théâtre, à partir du 14 mars et jusqu’au 30 avril.

La compagnie y parviendra en limitant les ventes de billets de chaque spectacle à 50% de la capacité de chaque auditorium. De plus, pour les auditoriums de plus de 500 places, seulement 250 billets seront vendus.

AMC Theatres a également ajouté qu’il suivait des “protocoles de nettoyage rigoureux en matière de santé et de sécurité” en nettoyant “les zones de points d’appui, y compris les kiosques, les comptoirs, les toilettes, le verre, les mains courantes et les poignées de porte” au moins une fois par heure.

Adam Aron, PDG et président d’AMC Theatres, a déclaré: «La santé et la sécurité de nos invités et équipes de théâtre sont de la plus haute importance pour AMC. Par conséquent, AMC prend des mesures proactives pour réduire de moitié le nombre de billets que nous mettrons à disposition dans tous nos cinémas américains. Avec cette action, nous facilitons la «distance sociale» entre les clients qui veulent toujours voir des films sur grand écran. »

Autres arrêts récents dus au coronavirus:

Vous pouvez lire la liste compilée de GameSpot d’autres annulations de divertissement et de sport en raison des précautions concernant le coronavirus.

