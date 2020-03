Les titres de 2K Games ont été retirés de GeForce Now de Nvidia

Par Stephany Nunneley,

2K Games a retiré tous ses titres du service GeForce Now de Nvidia.

La société est la dernière à retirer des jeux du GeForce Now service, sur les traces d’Activision et de Bethesda.

“Par demande d’éditeur, veuillez noter que les titres de 2K Games seront supprimés de GeForce Now aujourd’hui”, lit le message du forum. “Nous travaillons avec 2K Games pour réactiver leurs jeux à l’avenir.”

Si vous utilisez le service, cela signifie que vous ne pouvez plus jouer aux titres BioShock, Borderlands ou NBA. Les autres jeux supprimés incluent Civilization 6, XCOM 2, WW3 2K20, et plus encore.

Plus d’un million de personnes se sont inscrites sur la plate-forme de streaming, mais en passant à un service payant, certains éditeurs peuvent choisir de supprimer des jeux avant la fin de la période d’essai, avait précédemment annoncé Nvidia.

Plus tôt ce mois-ci, Bethesda a supprimé tous ses jeux du service, à l’exception de Wolfenstein Youngblood. Activision a également supprimé les titres Call of Duty et Overwatch de GeForce Now en février. Et juste cette semaine, Hinterland Studio a retiré The Long Dark du service car il a déclaré que Nvidia n’avait jamais demandé la permission d’héberger le jeu.

