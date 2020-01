Les titres mobiles Nintendo ont déjà généré des revenus de 1 000 $ MDD

Il y a quelques années, Nintendo s’est aventuré dans un secteur qui, jusque-là, semblait impossible selon les politiques de l’entreprise japonaise: les mobiles. Peu à peu, l’offre de titres sur iOS et Android a augmenté et Nintendo possède actuellement 6 jeux qui sont toujours actifs à ce jour et qui ont récemment atteint ensemble un objectif de revenus important.

Un rapport de la firme d’analyse spécialisée dans le secteur mobile, Sensor Tower, a révélé que les 6 jeux que Nintendo a placés dans le secteur ont déjà ajouté plus de 1000 $ MDD de revenus grâce aux acquisitions de contenu que les joueurs ont faites dans toutes les parties du monde De même, les informations indiquent que ces jeux ont déjà enregistré un total de 452 millions de téléchargements. Ces jeux sont:

Héros de Fire Emblem

Animal Crossing: Pocket Camp

Dragalia perdu

Visite de Mario Kart

Super Mario Run

Dr. Mario World

Selon le rapport, le jeu avec les meilleures performances dans le secteur mobile est Fire Emblem Heroes, qui a contribué à lui seul 656 $ MDD. À partir de là, les autres jeux Nintendo fonctionnent bien en dessous du RPG stratégique, avec Animal Crossing: Pocket Camp et Dragalia Lost la prochaine génération de revenus avec 131 MDD et 123 MDD $ respectivement. En revanche, il est surprenant de voir les jeux inspirés de la plus importante franchise de Nintendo, Super Mario Bros., dans les positions inférieures, avec le Dr Mario World enregistrant la pire performance avec seulement 4,8 MDD $.

