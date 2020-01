Les tournois Cash Cup reprendront la semaine prochaine

Les fans de Fortnite ont finalement reçu des détails sur l’avenir immédiat de Fortnite compétitif.

Epic Games est devenu silencieux depuis la fin du Winter Royale 2019 fin décembre. Depuis la Coupe du monde Fortnite en juillet de l’année dernière, les développeurs de Fortnite ne se sont pas engagés dans un autre grand tournoi LAN. Bien que la Winter Royale soit passionnante à revisiter, les joueurs compétitifs ont activement cherché quelle serait la prochaine étape. Il semble que nous ayons trouvé notre réponse selon l’onglet “Compétition” dans le jeu dans Fortnite.

Retour des tournois en solo

Les tournois Cash Cup, souvent polarisants, reprendront mercredi de la semaine prochaine. Nous verrons le même agencement qu’avant la Winter Royale avec une compétition mercredi et jeudi. Comme nous n’avons entendu aucune nouvelle sur les plans à long terme, c’est un début. Le manque de participation d’Epic Games a laissé les joueurs professionnels impatients de se replonger dans le tournoi Fortnite. Il convient de noter que les tournois Solo Hype Nite font leurs débuts et auront lieu les vendredis et samedis.

Solo Hype Nite

Ces nouveaux tournois Solo Hype Nite fonctionnent de manière similaire aux tournois Squad Hype Nite que nous avons vus lors de la dernière série de champions Fortnite. Hype Nites est ouvert aux joueurs et leur donne la possibilité de se classer rapidement en mode Arène. La présence de compétitions Hype Nite donne l’impression qu’Epic Games pourrait se tourner vers des solos pour la prochaine Fortnite Champion Series. Néanmoins, les joueurs compétitifs pourront gagner des points dans l’espoir d’atteindre la Division des Champions pour les futurs tournois.

Solo Platform Cash Cup

Avec Epic Games séparant les joueurs de la console des joueurs PC, nous obtenons le même format qu’auparavant pour les Solo Platform Cash Cups. Les joueurs de PlayStation 4 et Xbox One participeront à un tournoi. Les joueurs Nintendo Switch et Mobile ont également leurs concurrents. Le format offre aux concurrents dix matchs sur trois heures. L’objectif final de chacun est le même; gagnez plus de points que vos collègues concurrents. Les prix sont très différents de ceux que nous avons vus avant la Winter Royale. Le premier prix pour NA East sur PC n’est que de 1,6K $ USD, mais au moins, les joueurs professionnels peuvent se réjouir du fait qu’Epic Games n’a pas abandonné Fortnite compétitif.

Solo Cash Cup

Le dernier mais non le moindre est le retour des tournois Solo Cash Cup. Nous avons vu émerger de grands noms lors du dernier tour de table de ces tournois hebdomadaires en solo. Des joueurs comme Khanada et Benjy «benjyfishy» Fish ne sont que quelques-uns qui se sont constamment présentés en haut de chaque classement. Moins connus comme nosh de NA East et Maken1x de NA West ont gagné beaucoup de reconnaissance de ces tournois. Si rien d’autre, les joueurs professionnels feront grâce à leur public avec une expérience indulgente et impitoyable qui vient avec les Solo Cash Cups. Le premier prix pour NA East n’est que de 2 000 $ US, ce qui est considérablement plus petit que le premier prix de 6 000 $ que nous avons vu avant la Winter Royale.

Il est temps de prendre la couronne de tasse d’argent

– Khanada (@Khanada) 10 janvier 2020

Le concurrent de Fortnite Champion Series, Khanada, est ravi de voir le retour des Solo Cash Cups. Il a notamment remporté trois tournois Solo Cash Cup au cours de sa carrière à Fortnite. Que les joueurs professionnels les apprécient ou non, les Cash Cups offrent un excellent contenu et un aperçu plus approfondi du fonctionnement des solos compétitifs.

Et après?

Les joueurs professionnels et les fans de Fortnite attendent avec impatience l’annonce d’un autre tournoi LAN important. Les rumeurs d’une Fortnite World Cup 2020 ont tourbillonné au cours des deux dernières semaines, mais le compte Twitter Fortnite Competitive a été mis à jour pour la dernière fois le 23 décembre. Comme mentionné précédemment, les tournois Hype Nite pourraient conduire à une série de champions Solos Fortnite. Cette ronde actuelle de tournois Cash Cup se terminera le 30 janvier à partir de ce que l’onglet en jeu montre. Nous pourrions en savoir plus sur l’avenir concurrentiel de Fortnite à l’époque. En attendant, les tournois Cash Cup reprennent le devant de la scène.