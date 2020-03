Les tournois Mortal Kombat 11 annulés à la dernière minute en raison de problèmes de coronavirus

Le développeur de Mortal Kombat 11, NetherRealm, a annulé les événements d’audience en direct et de qualification de dernière chance pour le concours Final Kombat de cette année en raison de préoccupations croissantes concernant les coronavirus.

Les deux événements devaient initialement avoir lieu à Chicago ce week-end avant que NetherRealm ne débranche la prise vendredi soir. Pour le moment, seuls les finalistes et le personnel du tournoi seront admis sur le site du tournoi.

“En raison de l’escalade des préoccupations et des mises en garde autour de COVID-19 (Coronavirus), nous avons pris la décision difficile de ne plus accueillir de public en direct au Final Kombat 2020, prévu pour ce dimanche 8 mars au Park West Theatre de Chicago”, lit-on la déclaration.

«De plus, nous avons annulé l’événement de qualification de la dernière chance qui se tiendra demain, le 8 mars, au salon Ignite Gaming à Skokie, Illinois. Nous comprenons que cela déçoit ceux qui prévoyaient d’y assister. Cette décision a été prise afin de protéger la santé et la sécurité de nos joueurs, de nos fans et de notre personnel. »

Certains détenteurs de billets se sont tournés vers Twitter pour exprimer leurs frustrations face au changement de dernière minute des plans de NetherRealm.

Personnellement, je pense qu’il est assez irresponsable d’avoir attendu jusqu’à aujourd’hui pour le faire. Si vous deviez annuler la LCQ, vous auriez dû le faire il y a quelques jours, afin que les gens n’aient pas déjà parcouru tout ce chemin. Certains de l’étranger.

– Molly_Bee (@MollyAmberBee) 6 mars 2020

Vous avez littéralement 150 à 200+ concurrents déjà à Chicago pour votre Last Chance Qualifer et vous l’arrêtez avec un préavis de moins de 24 heures. C’est inacceptable.

Tous ceux qui ont payé de l’argent, des frais de voyage pour participer devraient être indemnisés par @NetherRealm et @warnerbros

– Broly2012 (changement de marque en cours – restez à l’écoute) (@ dmc3Broly) 6 mars 2020

NetherRealm a déclaré qu’il rembourserait tous les billets et que les personnes qui ont acheté des vols et un hébergement non remboursables devraient contacter mk@intersportnet.com pour plus d’informations.