Les tournois vaillants devront couper le sang

Dans un récent article de blog détaillant leurs plans pour l’e-sport Valorant, le directeur de l’e-sport Riot, Whalen «Magus» Rozelle, a fourni une longue liste de directives que les organisateurs communautaires devront suivre dans leurs compétitions. Il s’agit notamment des restrictions sur les sponsors de l’événement et une obligation de désactiver le sang dans le jeu.

Valorant, malgré ses éléments fantastiques, est toujours un jeu de tir sur des adversaires avec des armes réalistes jusqu’à leur mort. Chaque blessure est accompagnée d’une giclée de sang, qui a valu au jeu une note «Teen» de l’ESRB. Valorant n’atteint pas tout à fait les niveaux de Tarantino des jeux plus violents – son sang n’est fondamentalement qu’une bouffée de fumée rouge sans aucune présence durable dans l’environnement – mais Riot ne veut toujours pas le voir en direct pendant la compétition.

“En fin de compte, nous voulons que notre e-sport soit aussi accessible que possible, et cela signifie également qu’il doit être aussi large que possible”, a déclaré Rozelle à Kotaku par e-mail. «En coupant le sang, nous permettons à davantage de sponsors et de distributeurs de rejoindre l’écosystème, en fin de compte, créant plus d’accessibilité et de stabilité pour tout le monde. Avant le lancement de la version bêta fermée de Valorant, nous avons rencontré plus de 100 organisations d’esports, qui, dans l’ensemble, ont également fait écho à ce sentiment. »

En plus des exigences typiques telles que la surveillance de tout chat d’accompagnement pour les discours de haine et la non-facturation des spectateurs en ligne, les événements Valorant de toutes tailles seront tenus de censurer le sang pour la diffusion. Cela s’étend même aux «petits tournois», que Riot définit comme ceux offrant moins de 10 000 $ en prix. Lorsque le sang est coupé, les dégâts à Valorant sont plutôt représentés par des étincelles volant au-dessus de la partie affectée, ce qui peut en fait améliorer la visibilité des concurrents dans certains cas.

Il y a longtemps une lutte acharnée entre les décisions de conception dans les jeux vidéo et leur présentation dans le monde concurrentiel. Les joueurs de Street Fighter V chez Evo ont été invités à choisir des tenues de caractère plus conservatrices pour répondre aux normes de diffusion ESPN. Les experts en e-sport ont attribué les problèmes de Counter-Strike avec la sécurisation des sponsors à l’utilisation de termes tels que «terroristes» et «contre-terroristes» pour ses équipes adverses. Dans les deux cas, ces jeux et leurs communautés ont dû trouver un moyen de fusionner la tradition avec de nouvelles directives strictes alors qu’ils passaient du passe-temps à la carrière.

Riot ne se précipite pas non plus pour faire des tournois Valorant de grande envergure, du moins pas sous sa supervision. Cela sera laissé aux organisateurs locaux. Cela reflète la tactique de Riot avec son jeu précédent, League of Legends. De nombreux tournois de la ligue ont été organisés par des tiers, Riot attendant trois ans après le lancement du jeu pour organiser sa série de championnats officielle.

«Notre aspiration est de construire un esport digne de votre attention et de votre intérêt tout au long de la vie. Nous prévoyons de le faire guidés par trois principes fondamentaux: l’intégrité concurrentielle, l’accessibilité et l’authenticité », a écrit Rozelle sur le site officiel de Valorant. «Dans le cadre de notre principe d’authenticité, nous voulons laisser Valorant se développer naturellement; nous ne cherchons pas à forcer quoi que ce soit trop rapidement sans savoir ce qui est le mieux pour les fans d’esports. En tant que tel, un objectif principal dès le début sera de former des partenariats avec les joueurs, les créateurs de contenu, les organisateurs de tournois et les développeurs, les débloquant pour nous aider à construire cet écosystème. »

Valorant a connu un succès retentissant lors de sa diffusion préliminaire, recueillant plus de 1,6 million de téléspectateurs simultanés sur Twitch alors que les utilisateurs tentaient de marquer des clés bêta, mais il a également suscité des critiques sur son système anti-triche toujours actif. En tant que premier jeu majeur de Riot après la sortie de League of Legends il y a plus de dix ans, tous les regards sont tournés vers le studio pour voir s’il peut capturer la foudre dans une bouteille deux fois lorsque Valorant sera officiellement lancé cet été.

