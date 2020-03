Les transporteurs de flottes arrivent à Elite Dangerous en juin, le premier des deux bêtas qui se tiendra en avril

Par Stephany Nunneley,

Vendredi 27 mars 2020 15h30 GMT

Les Fleet Carriers seront enfin ajoutés à Elite Dangerous en juin, et vous pouvez les tester à l’avance via deux bêtas ouvertes.

Frontier Developments testera les transporteurs de flottes dans Elite Dangerous avec deux bêtas ouvertes, dont la première sera ouverte aux joueurs PC le 7 avril.

La deuxième version bêta comprendra des joueurs PC, Xbox One et PlayStation 4 et aura lieu en mai.

Les Fleet Carriers tant attendus coûteront 5.000.000.000 de crédits, sont des propriétés individuelles et contiennent 16 plates-formes d’atterrissage de tailles différentes pour que d’autres joueurs puissent amarrer leurs vaisseaux, et ils offrent une portée de saut de 500 années-lumière.

Une fois acheté, vous pouvez choisir d’ouvrir de nouveaux services sur vos hubs mobiles, y compris des quais de réparation, des stations de ravitaillement, des chantiers navals et plus encore. Vous pouvez définir des tarifs sur toutes les marchandises échangées sur les services de votre transporteur pour prendre en charge les frais d’entretien hebdomadaires, de l’entretien à l’usure aux salaires de l’équipage et au tritium – un nouveau carburant nécessaire pour alimenter les méga-navires.

Vous pourrez également personnaliser les transporteurs selon votre style de jeu préféré, mais assurez-vous de planifier et d’équilibrer vos finances afin de couvrir les frais de fonctionnement, car si votre dette dépasse le seuil de la dette, vos stocks pourraient être mis hors service et vendus pour des pièces.

Fleet Carriers se lancera officiellement dans le jeu en direct en juin.

