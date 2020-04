Les tricheurs de Call Of Duty seront jumelés ensemble

Infinity Ward fera désormais en sorte que les tricheurs soient assortis les uns aux autres.

Call of Duty: Modern Warfare et Call of Duty: Warzone ont été confrontés à un problème de triche depuis un certain temps maintenant. Avec cela, de nombreuses personnes sont éloignées ou de nombreux joueurs de consoles tournent le jeu croisé afin de ne pas se faire correspondre avec les tricheurs PC.

Infinity Ward essaie de prendre autant de mesures que possible pour lutter contre les tricheurs. Maintenant, Infinity Ward est sorti il ​​y a quelques heures pour annoncer certains changements qui arriveront cette semaine, qui tenteront de combattre tous les tricheurs. Le plus intéressant est le fait qu’il essaiera de faire correspondre tous les tricheurs présumés ensemble.

À PARTIR DE CETTE SEMAINE

LES JOUEURS DE LA ZONE DE GUERRE ET DE LA GUERRE MODERNE QUI SIGNALENT DES TRICATEURS SUSPECTÉS RECEVRONT LA CONFIRMATION EN JEU QUAND UN JOUEUR EST INTERDIT

MESURES SUPPLÉMENTAIRES

DEPLOYED ADDITIONAL DEDICATED SECURITY UPDATES UPDATED MATCHMAKING TO MATCH SUSPECTED CHEATERS TOGETHERINCREASED RESOURCES ATROSS BACKEND TECH, STUDIO ET ENFORCEMENT TEAMS

BIENTÔT DISPONIBLE

FONCTIONNALITÉ DE RAPPORT D’UN JOUEUR À KILLCAM ET MODES SPÉCIFIQUES

Que pensez-vous de ces changements? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cet article, pourquoi ne pas le partager sur les réseaux sociaux.

Vous avez une astuce? Email [email protected]

PLUS: Red Storm a quitté l’équipe de développement de Division 2

PLUS: CyberPunk 2077 édition spéciale Xbox One en cours de taquinerie