Les trois meilleurs mid Laners du patch 7.26b Nous jetons un œil à certains des mid laners les plus solides de ce patch. Même si la méta actuelle de Dota 2 est différente de ce qu'elle était il y a de nombreuses années, la voie médiane reste l'une des positions les plus importantes du jeu. C'est pourquoi il y a tellement de gens qui se battent pour cela dans les jeux de pub. La plupart d'entre eux supposent que s'ils jouent Mid, ils ont le plein contrôle de ce qui se passe dans le jeu. Bien que cela puisse être vrai jusqu'à un certain point, ce n'est pas toujours le cas. Cela dit, aujourd'hui, nous allons voir quels sont les meilleurs héros de la méta actuelle. Si vous commencez à les utiliser dans vos jeux de pub, vous devriez commencer lentement mais régulièrement à gagner du MMR car ils sont vraiment très forts. Esprit de braise Encore une fois, Ember Spirit est parmi les meilleurs mid laners de Dota 2. Ce n'est pas vraiment une surprise parce que le héros est tout simplement trop bon pour passer à côté. Il est capable d'infliger des tonnes de dégâts à presque toutes les étapes du jeu. C'était quelque chose qui n'était pas vraiment utilisé correctement auparavant, en particulier pendant le soi-disant «Glass Cannon ES» où les gens achetaient des rapines divines et attendaient ce grand critique. De nos jours, Ember Spirit est l'un des contrôleurs de tempo les plus puissants de Dota 2 et il est capable de transporter son équipe. Étant donné un bon départ, le Spirit insaisissable peut rapidement devenir boule de neige hors de contrôle. Cependant, ES n'est en aucun cas parfait car il existe de nombreux héros qui peuvent réellement le contrer. N'oubliez pas qu'il reste l'un des héros les plus fragiles de Dota 2. Cela dit, si vous achetez les bons articles, vous devriez être capable de survivre à la plupart des attaques. Actuellement, Ember Spirit est l'un des héros les plus choisis de la saison 1 de la ligue Pushka de WePlay !. Tireur d'élite Le deuxième héros qui figure sur cette liste n'est autre que Sniper. C'est souvent un héros que beaucoup de gens ont tendance à sous-estimer jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Bien sûr, il n'est peut-être pas le héros le plus flashy, surtout au début, mais s'il obtient les objets appropriés, il peut être une force imparable. Cela est particulièrement vrai s'il est associé à des héros défensifs, comme Omnknight, par exemple. Pendant la phase de laning, Sniper peut être assez ennuyeux à gérer, surtout dans certaines circonstances. Son spam Shrapnel constant est mortel car il inflige en fait beaucoup de dégâts. Pour aggraver les choses, il a trois accusations, ce qui lui permet d'avoir à peu près toujours au moins un actif. Cependant, il y a un problème majeur auquel chaque joueur de Sniper doit faire face et c'est le ganking. Même si le héros fait beaucoup de dégâts, il est toujours le héros moyen le plus facile à abattre. C'est pourquoi vous pouvez souvent devenir la cible de héros ennemis qui feront tout ce qui est en leur pouvoir pour vous tuer tout le temps. En conséquence, les soutiens de votre équipe pourraient devoir intensifier leur jeu. L'une des façons dont vous pouvez au moins essayer d'empêcher les ganks est si vous avez une bonne vision. Néanmoins, les héros ennemis peuvent toujours utiliser une fumée de tromperie, vous devez donc faire très attention à ne pas trop vous étendre. Actuellement, le héros a un taux de victoire de près de 54% et un taux de sélection de 27%, selon Dota Buff. En d'autres termes, c'est l'un des meilleurs héros avec lesquels rectifier MMR en ce moment. Zeus

Le dernier héros est l’un des jeux de pub classiques que tout le monde aime, et c’est Zeus. Peu importe si vous êtes un joueur expérimenté de Dota 2 ou quelqu’un qui commence tout juste, vous ne pouvez pas nier le fait que c’est juste cool d’appuyer sur W et de tuer des gens.

Zeus a toujours été l’un des meilleurs héros pour obtenir le MMR. Il est souvent sous-estimé par les ennemis en raison de sa faible vitesse de déplacement et de ses animations. Cependant, une fois qu’il a obtenu quelques objets, Zeus peut absolument effacer la programmation ennemie.

Il est exceptionnellement fort contre les héros visqueux, ce qui le rend parfait contre de nombreux “canons en verre”. Néanmoins, comme Sniper, c’est un héros très sensible aux ganks. En fait, sa seule défense est en fait son attaque, qui ne fait pas grand-chose au stade du laning.

Donc, vous devez vous assurer que vous avez une bonne vision et savoir quand dépasser. La bonne chose est que même si vous mourez plusieurs fois, vous pouvez toujours rebondir parce que Zeus est l’un des meilleurs «tueurs» de Dota 2.

De nos jours, le héros a une cote de victoire de près de 54% et une cote de sélection de 14%. Donc, la prochaine fois que vous commencerez à jouer à Dota 2, pensez à choisir Zeus et vous constaterez que vous aurez plus de facilité à grimper ce support MMR.