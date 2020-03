Les trois plus grands gagnants du patch 7.25

Voici quelques-uns des héros chauds en ce moment.

La situation dans le monde devient de plus en plus folle chaque jour grâce au coronavirus. Inutile de dire que la scène Dota 2 souffre également car Valve a reporté le quatrième majeur et mineur.

Cependant, il y a aussi un côté positif à tout cela. Étant donné que la plupart des gens dans le monde sont maintenant à la maison, ils ont beaucoup de temps pour jouer. En conséquence, Steam bat tous les jours des records en termes de nombre de joueurs en ligne. C’est pourquoi il n’est pas surprenant que Valve ait décidé de publier le dernier patch de Dota 2 – 7.25.

Nous avons brièvement couvert les nouvelles modifications d’hier, alors assurez-vous de lire cet article en premier. Aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur les trois héros qui, selon nous, bénéficient le plus des changements.

La mise à jour de gameplay 7.25 a été publiée https://t.co/JheQ0k1NaY

– DOTA 2 (@ DOTA2) 17 mars 2020

Énigme

Le premier héros de notre liste est peut-être l’un des héros les plus reconnaissables de Dota 2 – Enigma. Que cela vous plaise ou non, c’est l’un de ces héros qui est capable de faire une réelle différence lors d’un combat d’équipe. Enigma a l’un des meilleurs ultimes du jeu qui inflige beaucoup de dégâts et désactive tout ce qui se trouve à l’intérieur.

Bien que le héros ait été choisi de temps en temps, il n’était plus aussi populaire qu’avant. Certaines équipes ont essayé de faire tourner Enigma dans la voie, mais les choses ne se sont pas si bien déroulées. Cependant, après les trois buffs en 7.25, il semble que cela va changer.

Enigma possède désormais trois autres bases d’intelligence, Black Hole inflige 50 dégâts supplémentaires au total (200 au lieu de 150 au niveau 3) et le niveau 15 augmente les dégâts de Malefice à +100. En conséquence, le héros inflige désormais beaucoup plus de dégâts à toutes les étapes du jeu.

N’oubliez pas que les dégâts de Black Hole sont purs, donc 50 dégâts supplémentaires signifient beaucoup. Après tout, cela dure quatre secondes, ce qui signifie que vous ferez des dégâts extra purs. Cela peut faire toute la différence dans le monde, en particulier dans certains scénarios.

Chasseur de primes

BH est l’un de ces héros qui entrent et sortent dans certaines métas. Cela dit, le héros n’était pas vraiment populaire au cours des derniers mois. En fait, il était rarement choisi, même dans les jeux de pub de haut niveau.

Cependant, après les changements qui ont eu lieu avec la récente mise à jour, cela est susceptible de changer. Bounty Hunter dispose désormais d’un Sceptre d’Aghanim entièrement retravaillé. Au lieu de faire plus de dégâts avec son Shuriken Toss, cette capacité a maintenant plus de portée, moins de temps de recharge et appliquera Jinada.

De plus, les niveaux 15 et 20 de BH sont également modifiés. Au lieu de +50 AS, le talent lui donnera désormais +75 de dégâts Shuriken Toss. En revanche, le talent de niveau 20 fournira désormais +60 AS, au lieu de +125 dégâts Shuriken Toss.

En conséquence, BH est maintenant capable de faire BEAUCOUP de dégâts dès qu’il obtient l’objet. Imaginez une situation où les cinq héros sont suivis et il utilise ses capacités. N’oubliez pas qu’en plus des dégâts supplémentaires de Jinada, BH vole également de l’or avec.

Malheureusement, il y a un problème avec ce scénario – Aghs est un article coûteux. Donc, à moins que le jeu ne soit un piétinement complet, il sera assez difficile pour un support BH de l’acheter. Cela signifie que le héros peut bénéficier des changements s’il est placé comme offlaner. Il est encore trop tôt pour dire si nous verrons quelque chose comme ça.

Chevalier du chaos

CK est l’un des héros qui n’a pas vraiment été autant dans la méta. Bien sûr, il est choisi de temps en temps, mais il n’a jamais vraiment été le choix idéal.

Cependant, après les récents changements, nous devrions le voir un peu plus dans les jeux professionnels. Le patch 7.25 a réduit le temps de recharge de Phantasm à 125 s (au lieu de 145) et a augmenté la portée de Reality Rift de 700 à 750. En conséquence, le héros est désormais capable de faire plus dans les combats d’équipe.

Cela dit, nous devons encore voir si cela sera suffisant pour faire de lui un choix populaire. Après tout, il existe de nombreux héros de transport qui peuvent mieux faire son travail.

Image sélectionnée via biggreenpepper.