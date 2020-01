Les trolls thaïlandais prétendent à tort que la photo de l’événement Pokemon GO est une manifestation politique

Une page Facebook satirique thaïlandaise a tenté de faire passer une photo de l’événement Pokemon GO Safari Zone à Taïwan comme une photo d’un événement politique à Bangkok, en Thaïlande.

La page Facebook a publié une photo de l’événement Pokemon GO Safari Zone à Taiwan. Ils ont affirmé que la photo montre «des dizaines de milliers» de personnes qui se sont rendues au parc Lumpini pour montrer leur soutien au Premier ministre thaïlandais Prayut.

La page a également encouragé les gens à partager le message, et malheureusement, beaucoup ignoraient que la photo provenait en fait de l’événement Pokémon GO taïwanais, conduisant à plus de 1000 partages.

