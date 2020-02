Les trucs les plus cool de la foire du jouet qui nous ont fait nous sentir à nouveau comme des enfants

Photo: Victoria Song (Gizmodo) Jouets et objets de collectionFigurines d’action, statues, exclusivités et autres marchandises. Attention: si vous regardez ici, vous allez probablement dépenser de l’argent par la suite.

S’il y a une chose que la Foire du jouet de cette année a clairement fait comprendre, c’est que les enfants ont de bonnes choses en ce qui concerne les jouets. Les progrès de la technologie, un flot ininterrompu de films de super-héros et la nostalgie des années 80 et 90 renaissent: tous les jouets avec lesquels vous avez grandi sont maintenant plus cool que jamais.

Gizmodo et io9 se sont promenés à travers Toy Fair 2020 ce week-end. Bien qu’il n’y ait pas eu autant de tendance unificatrice cette année, il y avait encore beaucoup de jouets, peluches, figurines d’action, jeux et objets de collection couvrant chaque pouce du sol de la salle d’exposition. Voici tous les trucs sympas qui nous ont fait souhaiter que nous soyons à nouveau des enfants. Ou au moins des adultes avec de plus gros portefeuilles.

Aime-moi, imbéciles. Je suis épuisé maintenant, mais je n’étais que 60 $. Gif: Raul Marrero, Andrew Liszewski (Gizmodo)

1. Adorable, bébé Yoda est

Avec The Mandalorian, Disney a privilégié le secret concernant The Child par-dessus tout, même si cela signifiait que la saison des vacances 2019 allait et venait avec nary une marchandise officielle Baby Yoda. (Écoutez, seuls les flics et les représentants de Disney l’appellent The Child.) La foire aux jouets était remplie de bébés Yodas de toutes formes et tailles. Il y en a trop pour les énumérer dans ce petit résumé, mais vous pouvez les voir tous ici. De tous les liens de Baby Yoda, l’animatronic de Hasbro a définitivement pris le gâteau.

Ce petit gars nerveux a été fait pour être commercialisé. Photo: Victoria Song (Gizmodo)

2. D-O et les ensembles Razer Crest Lego



Regardez, d’accord, il y a beaucoup de jouets Star Wars à Toy Fair chaque année. Encore plus dans une année où vous avez de nouveaux lancements liés non pas à un, pas à deux, mais à trois titres. Nous avons vu une tonne de choses liées à l’épisode IX: The Rise of Skywalker, la dernière saison de Clone Wars et The Mandalorian, mais les ensembles D-O et Razer Crest de Lego étaient deux de nos trouvailles non-Baby Yoda préférées.

D’accord, techniquement, celui-ci comprend également un très petit Baby Yoda, mais il n’est pas au centre de cet ensemble! Photo: Victoria Song (Gizmodo)

L’ensemble Razer Crest coûtera 130 $ et est disponible en précommande dans la boutique en ligne de Lego. Il sera disponible le 1er septembre. Pendant ce temps, l’ensemble D-O Droid coûtera 70 $ et sera disponible à partir du 19 avril.

Mon mari.Photo: Victoria Song (Gizmodo)

3. Gooey Haso’s Gooey, Oozy Venom Beefcake

Nous avons vu beaucoup de figurines d’action cool, mais cette figurine Maximum Venom Ooze de 12,5 pouces de Hasbro est King. Non seulement il est costaud, mais vous pouvez également charger de la boue symbiote violette à l’arrière de sa tête et ça suintera juste sur son front. Le limon est froid, visqueux et légèrement humide au toucher. Vous pouvez également manipuler sa langue pour bouger d’avant en arrière, balançant cette crotte violette comme un loogie obscène au goût de raisin. C’est obscène, grossier et plus amusant que ça devrait être. Ce gars coûtera 30 $ et sera disponible plus tard cet automne.

Il travaille la confiance pour voler et ce n’est vraiment qu’une métaphore pour tous les milléniaux. Gif: Victoria Song (Gizmodo)

4. Comment entraîner votre dragon jouet à voler réellement

La vision de Spin Master sur un Flying Toothless est assez soignée. Le jouet a un tas de capteurs tactiles intégrés, et l’idée est que vous êtes censé créer un lien avec le petit gars. Une fois que vous l’aiderez à renforcer sa confiance – vous pourrez voir comment il se sent à travers ses yeux multicolores – il prendra son envol depuis son nid. Celui que nous avons vu démo était plus récent, alors apparemment, il prend un peu pour y aller. Vous pouvez diriger où il va en le laissant planer sur votre main. Il y a aussi un mignon petit accessoire de collation de poisson que vous lui donnez après une séance de vol pour qu’il récupère. La version prototype que nous avons vue avait des ailes blanches, mais elle en aura des noires au moment où elle arrivera sur les étagères cet automne. Flying Toothless coûtera 50 $.

N O S T A L G I A Photo: Victoria Song (Gizmodo)

5. Rappelez-vous ces ordinateurs de poche rétro de Tiger Electronics?

La nostalgie est difficile à battre, mais Hasbro avait de nombreux jeux qui étaient des mises à jour de titres populaires du passé. (Y compris un redémarrage de Mall of Madness.) De tous les retours en arrière, la relance des jeux LCD portables de Tiger Electronics par Hasbro nous a le plus frappé. Bien sûr, les titres sont actuellement plus limités, mais ils sont tout aussi addictifs et ennuyeux que vous vous en souvenez.

L’emballage est également au niveau supérieur. Photo: Victoria Song (Gizmodo)

6. G.I. Joe’s Back avec des figurines de série classées de 6 pouces

Les séries classifiées de Hasbro sont des figurines d’action conçues pour le collectionneur adulte. Ils sont très détaillés et sont livrés avec une tonne d’accessoires et d’articulations. À Toy Fair, Snake Eyes était certainement le principal attrait – il suffit de regarder son vaste emballage, qui comprend également de jolis imprimés noueux. Et bien que vous ne puissiez pas le voir sur la photo ici, Snake Eyes est livré avec un coffre plein d’armes. Nous avons également jeté un coup d’œil à Roadblock et Scarlett, qui regardent rad à part entière. De plus, Hasbro nous a dit qu’il était conscient que la série pourrait attirer des collectionneurs qui veulent garder tout le monde en parfait état. C’est pourquoi lorsque vous regardez sur le côté des boîtes, elles ont des illustrations personnalisées afin que vous puissiez avoir une nouvelle façon de les afficher. Vous pouvez précommander Snake Eyes pour 40 $, tandis que Roadblock et Scarlett coûteront 20 $.

Il est livré avec des autocollants de fenêtre cassés! Photo: Victoria Song (Gizmodo)

7. Un Cybertruck RC pouvant atteindre 25 MPH

Mattel est le roi des petites voitures avec sa gamme Hot Wheels. Mais cette année, il s’est inspiré du Cybertruck de Tesla. Il existe deux versions: un minuscule modèle à l’échelle 1:64 et le plus grand modèle à l’échelle 1:10 illustré ci-dessus. La version plus petite peut fonctionner sur les pistes Hot Wheels standard, mais elle est également livrée avec son propre moteur, une batterie rechargeable et une télécommande sans fil. Le plus grand est livré avec des autocollants de fenêtres cassées effrontées et un lit arrière qui peut être ouvert et fermé. Oh, et ça va vroom avec une vitesse maximale de 25 mph! Le modèle 1:64 coûtera 20 $, tandis que le plus grand vous coûtera un peu plus à 400 $.

Gif: Raul Marrero, Victoria Song (Gizmodo)

8. Vous pouvez maintenant dessiner des cercles parfaits sur une gravure d’un croquis!

Je veux dire VENIR. Etch a Sketch était le gant de tous les temps de la patience, et dessiner des cercles, des courbes ou des bords arrondis exigeait la plus grande compétence et coordination. Maintenant, vous pouvez simplement faire tourner la jante spéciale sur Etch a Sketch Revolution et voilá. Les cercles sont faciles maintenant. Et seulement 10 $ à cela. Vous devez encore vous entraîner un peu, mais ce n’est pas aussi difficile que de dessiner des cercles sur une gravure Etch a Sketch régulière.

